‘인천 i-패스’ 국토부 지속가능 교통도시 우수시책 선정
인천시가 시민 교통비 부담 완화를 위해 추진한 ‘인천 i-패스’가 국토교통부 주관 지속가능 교통도시 평가에서 우수시책으로 선정됐다.
인천시는 ‘2025년 지속가능 교통도시 평가 우수사례 경진대회’에서 인천 i-패스가 대중교통 이용 활성화와 시민 체감 효과를 높인 정책으로 평가받아 우수시책 사례로 뽑혔다고 24일 밝혔다.
이번 시상식은 지난 23일 세종시 국책연구단지에서 열렸으며, 국토교통부와 한국교통연구원 관계자, 전국 지자체 교통·환경 담당 공무원 등 100여명이 참석했다.
지속가능 교통도시 평가는 ‘지속가능 교통물류 발전법’에 따라 매년 인구 10만명 이상 71개 지방자치단체를 대상으로 교통 분야의 환경·사회·경제적 성과와 정책을 종합 평가하는 제도다. 인천시는 이 평가에서 2022년과 2024년에 최우수상을 수상한 데 이어, 올해는 우수시책 사례로 다시 한 번 성과를 인정받았다.
이번 평가는 인구 규모와 도시 특성에 따라 4개 그룹으로 나뉘어 진행됐으며, 인천 i-패스는 그룹 구분과 관계없이 우수사례로 선정됐다. 특히 시민의 실질적인 교통비 부담을 줄이고 대중교통 이용을 유도한 점이 높게 평가돼, 인천시는 전국 71개 지자체를 대상으로 정책 추진 성과와 운영 내용을 직접 소개했다.
인천시는 2024년 5월 인천 i-패스를 도입한 이후 같은 해 8월 광역 i-패스를 시행하며 교통비 지원 범위를 확대해 왔다. 이어 2025년 10월에는 ‘아이플러스(i+) 차비드림’ 등 시민 체감형 대중교통비 지원 정책을 지속 추진하고 있으며, 2026년 7월부터는 75세 이상 어르신을 대상으로 시내버스를 무료로 이용할 수 있는 ‘i-실버패스(가칭)’ 도입도 계획하고 있다.
장철배 시 교통국장은 “인천시가 추진해 온 ‘인천 i-패스’ 정책의 우수성을 공식적으로 인정받아 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 시민이 일상에서 체감할 수 있는 교통복지 정책을 지속적으로 추진해 안전하고 편리한 친환경·지속가능 교통체계를 구축해 나가겠다”라고 말했다.
