“인형처럼 따뜻한 위로 전해요”…‘산타 소원상점’ 공푸름 후원자

초록우산은 추운 겨울 산타의 선물을 기다리는 아이들에게 행복한 크리스마스를 선물하자는 취지로 2007년부터 연말 대표 캠페인 ‘산타원정대’를 운영하고 있다.
국민일보와 초록우산 경기북부지역본부는 연말을 맞아 우리 사회 곳곳에서 아이들의 곁을 지키며 희망을 전하는 ‘현실 산타’들의 이야기를 조명하는 공동기획 캠페인 ‘산타의 이야기, 내 곁에 산타!’를 진행한다.
이번 캠페인은 연말 나눔의 의미를 되새기고 후원자·자원봉사자·수혜 아동 등 평범한 이웃들이 만들어가는 따뜻한 이야기를 통해 나눔 문화 확산을 이끌기 위해 마련됐다.
눈에 보이지 않지만 아이들의 삶에 변화를 만들어가는 이들의 진심을 담아 “누구나 누군가의 산타가 될 수 있다”는 메시지를 전한다.
엄마가 된 뒤, 어려운 환경 속 아이들에게 ‘행복한 크리스마스 기억’을 선물하고 싶어 ‘산타 소원상점’에 참여한 푸르름디자인 대표 공푸름 후원자. 그는 단순히 물건을 전하는 것을 넘어, 아이들에게 또 한명의 엄마가 되어 마음을 나누고 있다. 이번 겨울, 그의 선물은 경기북부 취약계층 아이들에게 따뜻한 위로가 되어 전해졌다.
▲ 엄마가 되고 나서야 보이기 시작한 아이들
임신과 출산, 그리고 엄마가 된다는 것은 한 사람의 시야를 완전히 바꾼다. 공푸름 후원자 역시 그 변화를 경험했다.
“2022년, 우리 아이의 첫 크리스마스를 준비하면서 문득 생각이 들었어요. ‘다른 아이들은 크리스마스를 어떻게 보낼까?’ 하고요. 그때부터 주변 아이들에게 자연스레 눈이 가기 시작했어요.”
그녀에게 크리스마스는 단순한 하루가 아니다. 아이들에게 오래 남는 특별한 날이기에, 누구도 소외되지 않고 행복한 기억을 갖기를 바랐다.
“그날 하루만큼은 모든 아이가 행복해야 한다는 마음이 컸어요. 선물을 주는 것이 목적이 아니라, 아이들의 마음속에 따뜻한 기억을 심어주고 싶었죠.”
그렇게 시작된 초록우산과의 인연은, 공 후원자에게 엄마로서의 성장과 겹쳐지며 의미 있는 나눔으로 자리 잡았다. 엄마가 되어 만난 ‘또 하나의 크리스마스’였다.
▲ 인형 하나에 담은 포근한 마음
공 후원자에게 산타는 단순한 기부자가 아니다. “아이들에게 그날만큼은 또 한 명의 엄마가 되고 싶은 마음”이라고 그는 말했다.
“그저 선물 하나를 보내는 것이 아니라, 따뜻하고 포근한 감정을 함께 전하고 싶었어요. 그래서 선택한 것이 인형이었죠. 어릴 때 엄마에게 받았던 크리스마스 인형이 아직도 기억에 남아요. 외로울 때 친구가 되어주고, 힘들 땐 꼭 껴안으면 마음이 놓이던 존재였거든요.”
그 경험을 닮아, 공 후원자는 경기북부 취약계층 아이들에게 큐피드 곰인형 96개와 큐피드 곰 자수 펜슬파우치 80개를 크리스마스 선물로 보냈다.
“작은 선물 같아 보여도, 아이들에게는 세상을 바라보는 시선을 조금 바꿔줄 수 있는 힘이 있어요. 누군가 나를 위해 마음을 써준다는 경험 자체가 큰 의미죠.”
지역아동센터 관계자도 “아이들이 선물을 받아본 경험이 적다 보니, 산타 소원상점은 ‘세상에 나를 생각하는 사람이 있다’는 믿음을 심어주는 시간”이라고 전했다.
▲ “나눔은 저를 더 단단한 엄마로 만들어줬어요.”
공 후원자에게 나눔은 단순한 후원이 아니다. 삶을 지탱하는 힘이자, 엄마로서의 자신을 붙잡아주는 중심이 된다.
“아이를 키우고 일을 병행하다 보면 지치고 힘든 순간이 많아요. 그럴 때마다 ‘그래도 나는 누군가를 돕는 일을 계속하고 있다’는 사실이 제 마음을 붙들어 줍니다.” 처음엔 누군가를 위한 마음으로 시작했지만, 돌아보니 자신에게 더 큰 선물이 됐다.
“‘나는 이 세상에 필요한 사람이다’라는 감각을 느낄 수 있어요. 나눔을 통해 저 자신을 확인하게 되죠.”
또한, 아직 나눔이 낯선 사람들에게는 이렇게 조언한다.
“나눔이 거창할 필요는 없어요. 금액이 크지 않아도 됩니다. 중요한 건 마음이에요. 하고 싶은 마음이 있을 때, 지금 할 수 있는 만큼만 시작하면 돼요.”
매년 연말, 공 후원자는 “올해는 아이들에게 어떤 마음을 전할 수 있을까”를 생각하며 스스로를 돌아보고 단단해지는 경험을 한다고 했다.
▲ 아이들에게 남기고 싶은 건 ‘세상을 믿어도 된다는 마음’
공 후원자가 생각하는 ‘진짜 산타’는 선물을 많이 주는 사람이 아니다. “아이들의 순수함을 지켜주고, 세상을 긍정적인 눈으로 바라볼 수 있도록 돕는 어른이 진짜 산타라고 생각해요.” 그녀는 어른들의 작은 배려가 아이들에게 미치는 영향을 강조했다.
“아이들에게 남는 건 선물이 아니라, ‘세상을 조금 더 믿어도 된다’는 마음과, 순수한 열정이에요. 언젠가 아이들이 또 다른 산타가 될 씨앗이 될 수 있겠죠.”
공 후원자는 자신의 캐릭터 ‘큐피드 곰’의 슬로건처럼 “모든 아이가 행복해질 권리가 있다”는 신념을 갖고 있다. “앞으로도 아이들이 마음껏 행복할 수 있는 세상을, 우리 아이와 함께 만들어가고 싶어요.”
마지막으로 그녀는 이렇게 말했다. “아이들을 행복하게 해주고 싶어 시작했는데, 돌아보니 저 자신이 더 가치 있는 사람이 된 기분이에요. 이 글을 읽는 모든 분들도 따뜻하고 행복한 연말을 보내셨으면 좋겠습니다.”
초록우산 경기북부지역본부의 ‘산타 소원상점’은 아동들이 직접 쓴 소원을 후원자들이 산타가 되어 하나씩 들어주는 연말 캠페인이다. 작은 나눔 하나가 아이에게는 오래 기억될 따뜻한 겨울을 선물한다. 올해 연말, 우리도 누군가의 산타가 되어보는 것은 어떨까.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
