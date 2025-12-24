키메디-닥플 ‘K-메디컬 디지털 혁신’ 업무협약 체결

국내 대표 의사 커뮤니티 플랫폼 두 곳이 손을 맞잡았다.

메디컬 전문 플랫폼 키메디와 '닥플' 플랫폼을 운영하는 이노케어플러스가 'K-메디컬 디지털 혁신을 위한 전략적 제휴'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.이번 협약을 통해 5만명 이상의 의사 회원을 보유한 국내 대표 의사 커뮤니티 플랫폼 간의 전략적 파트너십이 맺어졌다. 단순한 회원 수의 합을 넘어, 서로 다른 강점을 지닌 플랫폼이 유기적으로 연계돼 국내외 메디컬 시장에서 실질적인 가치를 창출하는 협업 모델을 구축한다는 점에서 의미가 크다.키메디는 5만명 이상의 의사 회원을 기반으로, 제약·의료기기 웨비나, 커뮤니티, 메디TV Plus, 병원 경영 컨설팅, 개원 세미나, 병·의원 마케팅 등 다양한 메디컬 서비스를 제공하고 있다.또한 글로벌 학술 출판사 와일리(Wiley)를 비롯해 다수의 글로벌 기업과 협업을 이어오며, 국내를 넘어 글로벌 시장으로의 사업 확장과 해외 진출을 지속적으로 추진해 왔다.이노케어플러스가 운영하는 '닥플(docple)' 플랫폼은 전체 회원 수 5만명 이상을 기반으로 개원의 중심의 커뮤니티로 운영되고 있으며, 진료 현장과 병원 운영에 밀접한 정보 교류와 네트워크를 통해 성장해 왔다. 특히 진료비 심사·청구 사전점검 서비스 '닥플 체크'를 통해 개원의들의 실무 부담을 줄이며, 현장 중심의 문제 해결형 플랫폼으로 자리매김해 왔다.이번 협약을 통해 닥플의 개원의 중심 커뮤니티 영향력과 키메디의 봉직의·개원의 통합 플랫폼 역량을 유기적으로 연계해, 진료·개원·병원 운영 전 과정에서 발생하는 다양한 니즈를 보다 입체적으로 해결할 수 있는 환경을 조성할 계획이다. 이를 통해 콘텐츠, 커뮤니티, 솔루션이 결합된 실효성 높은 메디컬 플랫폼 경험을 제공하고, 디지털 혁신을 가속화한다는 방침이다.김정수 키메디 대표는 "키메디와 닥플은 메디컬 플랫폼 영역에서 서로 다른 강점을 축적해 온 플랫폼"이라며 "이번 협약을 통해 콘텐츠와 데이터 기반의 협력을 본격화하고, AI 기술을 접목해 메디컬 플랫폼 생태계의 확장을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.진현준 이노케어플러스 대표는 "닥플은 의료 현장과 가장 가까운 커뮤니티로서, 진료 및 병원 운영 과정에서 발생하는 다양한 데이터를 축적해 왔다"며 "이번 협약을 통해 닥플의 현장 기반 경험과 키메디의 교육 콘텐츠가 시너지를 낼 수 있도록 제휴 영역을 확장해가겠다"고 말했다.