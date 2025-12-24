[속보] 외환당국 “원화 과도한 약세 바람직하지 않아”…구두개입
1484원으로 개장…개입 직후 20원 하락
가파른 환율 상승에 외환당국이 24일 구두개입에 나섰다.
김재환 기획재정부 국제금융국장과 윤경수 한국은행 국제국장은 이날 서울 외환시장 개장 직후 “원화의 과도한 약세는 바람직하지 않다”는 내용의 ‘외환당국 시장 관련 메시지’를 배포했다.
당국은 “지난 1~2주에 걸쳐 일련의 회의를 개최하고 각 부처 및 기관별로 담당 조치를 발표했다”며 “이는 정부의 강력한 의지와 종합적인 정책 실행 능력을 보여주기 위해 상황을 정비한 과정이었음을 곧 확인하게 될 것”이라고 강조했다.
이날 환율은 전날보다 1.3원 상승한 1484.9원으로 출발했으나 구두개입 직후인 오전 9시5분쯤 1465.5원까지 하락했다.
정부와 한은은 그간 선물환 포지션 제도 합리적 조정, 외화유동성 스트레스 테스트 부담 경감, 거주자 원화 용도 외화대출 허용 확대, 국민연금 관련 ‘뉴프레임워크’ 모색 등을 연달아 발표했다. 김용범 대통령실 정책실장은 지난 17일 국내 7대 기업 관계자들과 긴급 환율 간담회를 소집하기도 했다.
이와 별도로 한은은 금융기관 외환건전성 부담금을 내년 1~6월 한시적으로 면제하고 같은 기간 외화예금 초과 지급준비금에 이자를 지급하기로 했다.
시장 안팎에서는 국민연금 기금운용본부가 연말 환율 종가 관리를 위해 환 헤지를 통한 대규모 달러 매도에 나설 것이라는 전망이 나온다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사