[속보] 새벽 송파구 올림픽선수촌아파트 화재…“2명 심정지”
24일 오전 5시36분쯤 서울 송파구 방이동 올림픽선수·기자촌아파트 5층에서 불이 나 주민 2명이 심정지 상태로 병원에 이송됐다.
소방 당국에 따르면 불이 난 집에 살고 있던 강모(여·60) 씨와 김모(남·60) 씨가 의식을 잃은 채 발견돼 중태다.
7층에서 70대 남녀도 구조했으나 이들은 연기 흡입으로 가벼운 부상을 입은 것으로 파악됐다. 주민 35명은 스스로 대피했다.
소방 당국은 인력 87명과 장비 28대를 투입해 화재 발생 1시간 30분여 만인 오전 7시11분쯤 불을 완전히 껐다.
경찰과 소방 당국은 현재까지 방화 혐의점은 낮은 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
