트럼프 “인플레는 저절로 조정돼…금리 내리는 연준 의장 원해”

미 상무부, 3분기 미국 GDP 4.3% 깜짝 성장 발표

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 미국 플로리다주에서 열린 기자회견에 참석한 모습. 연합뉴스

“오늘 금융 뉴스는 매우 훌륭했다. 국내총생산(GDP)이 예상치 2.5%를 훨씬 웃도는 4.2% 상승을 기록했다”면서도 “현대의 시장에서는 좋은 뉴스가 나와도 주식시장은 제자리이거나 오히려 하락한다. 이는 월가의 ‘머리들’이 예전과는 완전히 다르게 사고하도록 구조화되어 있기 때문”이라고 주장했다.

우리는 그 어느 때보다도 훨씬 더 자연스럽고 훨씬 더 좋은 수치들을 보게 될 것”이라고 주장했다.

인플레이션은 없으며 국가 안보는 훌륭하다”며 “미국 대법원을 위해 기도하자”라고 덧붙였다. 대법원은 현재 트럼프의 상호관세 부과 적법성을 심리 중이다.