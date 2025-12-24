트럼프 “인플레는 저절로 조정돼…금리 내리는 연준 의장 원해”
미 상무부, 3분기 미국 GDP 4.3% 깜짝 성장 발표
도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 성장률 깜짝 상승 소식에도 금리 인하가 중요하다며 “나와 의견이 다른 사람은 결코 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 될 수 없다”고 밝혔다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 “오늘 금융 뉴스는 매우 훌륭했다. 국내총생산(GDP)이 예상치 2.5%를 훨씬 웃도는 4.2% 상승을 기록했다”면서도 “현대의 시장에서는 좋은 뉴스가 나와도 주식시장은 제자리이거나 오히려 하락한다. 이는 월가의 ‘머리들’이 예전과는 완전히 다르게 사고하도록 구조화되어 있기 때문”이라고 주장했다. 앞서 상무부는 이날 미국의 3분기 GDP 증가율이 전기 대비 연율 4.3%로 집계됐다고 발표했다.
트럼프는 이어 “나는 시장이 잘 돌아가고 있을 때 금리를 인하하는 새 연준 의장을 원한다. 아무 이유도 없이 시장을 파괴하는 인물은 원하지 않는다”며 “고학력 엘리트들(eggheads)’이 상승 곡선을 파괴하기 위해 할 수 있는 모든 일을 하도록 내버려 둔다면, 한 나라는 결코 경제적으로 위대해질 수 없다”고 덧붙였다.
트럼프는 연준이 금리 인하를 반대하는 근거인 인플레이션도 조절할 수 있다고 주장했다. 그는 “강한 시장, 심지어 경이로운 시장조차도 인플레이션을 유발하지 않는다. 인플레이션을 만드는 것은 어리석음이다”라며 “인플레이션은 스스로 조정될 것이며, 만약 그렇지 않다면 우리는 언제든 적절한 시점에 금리를 올릴 수 있다”고 강조했다.
트럼프는 그러면서 “우리는 좋은 시장이 더 좋아지도록 장려할 것이며, 그것을 불가능하게 만드는 일을 하지 않을 것”이라며 “우리는 그 어느 때보다도 훨씬 더 자연스럽고 훨씬 더 좋은 수치들을 보게 될 것”이라고 주장했다.
트럼프는 또 다른 게시물에서는 “방금 발표된 위대한 미국 경제 수치는 관세 덕분”이라며 “미국 경제 수치는 오직 더 좋아질 것”이라고 썼다. 그러면서 “인플레이션은 없으며 국가 안보는 훌륭하다”며 “미국 대법원을 위해 기도하자”라고 덧붙였다. 대법원은 현재 트럼프의 상호관세 부과 적법성을 심리 중이다.
