“미국은 신뢰할 수 없고 불안정한 존재”…싸늘해지는 서방 동맹 여론

폴리티코 여론조사…캐나다 영국 독일 프랑스 국민, 미국 부정평가

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 4월 백악관에서 국가별 상호관세를 발표하는 모습. 연합뉴스

폴리티코가 여론조사업체 퍼블릭퍼스트와 공동으로 실시해 23일(현지시간) 공개한 조사 결과에 따르면 주요 7개국(G7)에 포함된 이들 4개국 모두 응답자의 다수가

미국이 다른 나라 문제를 해결하기보다 문제를 만들어내는 경향이 있다고 답했다.

동맹을 지원하는지, 오히려 압박하는지에 대한 질문에 이들 4개국 모두 압박한다고 대답한 사람이 지원한다고 응답한 사람보다 많았다.

이번 조사에서 미국 국민의 49%는 미국이 동맹국들을 지원하고 있다고 답했고 51%는 미국이 국제사회에서 긍정적인 역할을 하고 있다고 평가했다. 특히 트럼프 지지자의 75%는 미국이 긍정적 존재라고 답했고, 70%는 동맹을 지지한다고 응답했다.

이번 여론조사는 지난 5∼9일까지 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일의 성인 각 2000명 이상씩 1만510명을 대상으로 이뤄졌다. 국가별 표본오차는 ±2%포인트다.