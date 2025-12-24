‘공연예술창작산실-올해의 신작’, 올겨울도 뜨겁다

18회째, 1~3월 아르코예술극장 등에서 6개 장르 34편 공연

17회까지 신작 332편 배출…홍보대사로 배우 김신록 위촉

정병국 한국문화예술위원회 위원장이 지난 22일 서울 종로구 아르코예술극장에서 열린 ‘공연예술창작산실 올해의신작’ 기자간담회에서 배우 김신록을 홍보대사로 위촉하고 있다. (c)한국문화예술위원회

공연계에서 1~3월은 신작의 향연이 펼쳐지는 계절이다. 바로 한국문화예술위원회(이하 예술위)의 대표적인 지원 사업이자 국내 최대 규모·최다 장르 공연예술 신작 축제인 ‘공연예술창작산실 올해의신작’(이하 창작산실)이 열리기 때문이다.