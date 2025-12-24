‘공연예술창작산실-올해의 신작’, 올겨울도 뜨겁다

공연계에서 1~3월은 신작의 향연이 펼쳐지는 계절이다. 바로 한국문화예술위원회(이하 예술위)의 대표적인 지원 사업이자 국내 최대 규모·최다 장르 공연예술 신작 축제인 ‘공연예술창작산실 올해의신작’(이하 창작산실)이 열리기 때문이다.
창작산실은 제작부터 유통까지 공연예술 분야의 단계별 지원을 통해 우수 창작 레퍼토리를 발굴하는 대표적 지원사업이다. 2008년 한국문예회관연합회가 연극과 뮤지컬 분야에서 ‘창작팩토리’란 사업으로 시작한 뒤 여러 장르가 차례로 추가되면서 2013년 명칭이 바뀌었다. 또한, 장르마다 달랐던 주관처가 2014년 예술위로 통합된 이후 홍보 효과를 극대화하기 위해 개최 시기를 비수기였던 1~3월로 정착됐다. 17회였던 지난해까지 332편의 신작을 배출했다.
18회째인 올해 지원 규모는 65억원에 달하며 6개 장르에서 동시대성, 다양성, 수월성, 실험성을 기준으로 선정된 신작 34편을 1~3월 사이에 순차적으로 선보인다. 장르별로는 연극 7편, 창작뮤지컬 7편, 무용 8편, 음악 5편, 창작오페라 2편, 전통예술 5편이 서류와 실연심사 끝에 선정돼 관객과 만난다(표). 이들 신작은 가상현실과 젠더, 개인의 선택과 성장, 기후 위기와 감시 사회, 민주주의의 역사, 이주와 공동체 등 동시대 사회가 마주한 질문들을 각 장르 고유의 언어로 풀어낸다.
정병국 예술위 위원장은 “창작산실은 창작자에게는 도전의 무대를, 관객에게는 한국 공연예술의 현재를 가장 먼저 만나는 경험을 제공해 온 신작 축제”라면서 “K-공연예술의 토대를 다지고 미래를 이끌 34편의 작품에 많은 주목을 해달라”고 밝혔다.
예술위는 지난해 시범 도입했던 공연예술창작산실 2차 제작지원 사업도 올해부터는 본격적으로 운영할 계획이다. 2차 제작지원은 호평을 받은 우수 공연의 경우 레퍼토리화와 전국 유통을 지원하는 것을 목표로 한다. 정 위원장은 “창작산실을 통해 일회성 지원으로 끝나는 게 아니라 2차 제작 지원 및 해외 진출까지 이어질 수 있는 교두보를 만들려고 한다”고 피력했다.
한편 이번 창작산실 홍보대사로는 배우 김신록이 위촉됐다. 김신록은 이날부터 내년 6월까지 홍보대사로 활동한다. 2004년 연극 ‘서바이벌 캘린더’로 데뷔한 그는 주로 연극 무대에서 활동하다가 2020년 드라마 ‘방법’을 시작으로 ‘지옥’ ‘재벌집 막내아들’ 등에서 강렬한 인상을 남기며 대중적인 인지도를 얻었다. 하지만 올해도 1인극 ‘프리마 파시’에 출연하는 등 무대에 꾸준히 서고 있다.
김신록은 “과거에 참여한 작품이 창작산실 실연심사까지 마쳤지만, 최종 선정은 안됐던 기억이 난다. 비록 떨어졌지만, 당시 번역이나 레퍼토리 작품이 아니라 창작 신작을 첫 단계부터 지원한다는 게 든든했었다”면서 “과정 중심으로 예술가를 지원하는 것은 도전적인 실험 그리고 실패할 수 있는 환경에 대한 철학을 제공한다고 생각한다”고 배우로서 창작산실의 가치를 강조했다. 나아가 “창작산실은 예술가에게 창작의 동반자면서 관객에게는 공연 큐레이터로 기능한다”고도 강조했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
