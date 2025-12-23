‘호텔 숙박권 논란’ 김병기 “적절치 못했다” 사과
국민의힘 “수긍할만한 설명 못 내놓으면 진상조사 불가피”
과거 대한항공으로부터 호텔 숙박 초대권을 받아 이용했다는 의혹이 제기된 김병기 더불어민주당 원내대표가 사과했다.
김 원내대표는 23일 입장문을 통해 “이유불문 적절하지 못했다”며 “앞으로 처신에 더욱 만전을 기하겠다. 숙박비용은 즉각 반환하겠다”고 밝혔다.
앞서 한 언론은 김 원내대표가 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권으로 지난해 11월 2박 3일간 160여만원의 객실·서비스를 이용한 정황이 포착됐다고 보도했다.
숙박권 사용 당시 김 원내대표는 국회 정무위 소속이었는데, 대한항공·아시아나항공 합병에 따른 마일리지 통합안 등이 정무위 소관 사안이어서 이해충돌 논란이 제기됐다.
김 원내대표는 다만 “숙박료는 (보도와) 상당히 편차가 크다. 확인 결과 2025년 현재 (객실) 판매가는 조식 2인 포함 1일 30만원 초중반”이라고 덧붙였다.
국민의힘은 “국민적 분노가 커지고 있다”고 비판했다.
조용술 대변인은 논평을 통해 “청탁금지법은 직무 관련성 여부를 떠나 100만 원이 넘는 금품 수수를 금지하고 있어 위반 비판을 피하기 어렵다”며 “김 원내대표가 국민이 수긍할 만한 설명을 내놓지 못한다면, 반복돼 온 여당 실세의 금품수수 및 갑질 논란에 대한 성역 없는 진상 조사는 불가피할 것”이라고 말했다.
