김제 교차로서 통학차량·화물차 충돌…교사·학생 등 12명 중경상
전북 김제의 한 교차로에서 초등학교 통학 차량과 화물차가 충돌해 교사와 학생 등 12명이 중경상을 입었다.
23일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오후 4시30분쯤 김제시 백산면 상정리 돌제교차로 인근에서 초등학교 통학 차량과 화물차가 부딪혔다.
이 사고로 통학 차량에 타고 있던 교사 A씨와 학생 5명 등 6명이 중상을 입어 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 또 학생 5명과 운전자 1명 등 6명은 경상을 입었다.
사고 당시 통학 차량에는 운전자 1명과 교사 1명, 학생 11명 등 모두 13명이 탑승하고 있었던 것으로 파악됐다.
소방 당국은 사고 현장에 도착해 구조 작업을 벌였고, 약 30분 만에 모든 구조를 마쳤다. 현재 부상자들의 정확한 중증도는 추가 진료 결과에 따라 달라질 수 있는 상황인 것으로 전해졌다.
경찰과 소방 당국은 교차로 통과 과정에서의 신호 위반 여부 등 정확한 사고 경위와 책임 소재를 조사하고 있다.
