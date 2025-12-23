남양주 덕소역, KTX-이음 정차…광역교통 거점 도약
경기 남양주시 덕소역에 중앙선 KTX-이음이 정차하면서 남양주시가 수도권 동북부 광역 교통 허브로 도약할 발판을 마련했다.
남양주시는 오는 30일부터 서울 청량리역과 부산 부전역을 잇는 중앙선 KTX-이음 운행이 확대되는 가운데, 덕소역이 신규 정차역으로 포함됐다고 23일 밝혔다. 이에 따라 내년 1월 3일부터 주말 일부 KTX-이음 열차가 덕소역에 정차하게 되며, 남양주에서 부산까지 약 3시간대 이동이 가능해질 것으로 기대된다.
중앙선 KTX-이음은 최고 시속 260㎞로 수도권과 충북·경북 등 중부내륙은 물론 부산·울산권을 빠르게 연결하는 국가 철도망의 핵심 노선이다. 이번 덕소역 정차는 수도권 동북부 지역의 고속철도 접근성을 크게 개선하는 계기가 될 전망이다.
그동안 남양주시는 한국철도공사(코레일)를 직접 방문하는 등 중앙선 KTX-이음의 덕소역 정차 필요성을 지속적으로 건의해 왔다. 시는 이번 성과로 시민들의 전국 단위 이동 편의성이 확대되고, 지역 경제와 정주 여건 개선에도 긍정적인 효과가 나타날 것으로 보고 있다.
다만 이번 정차는 주말 일부 열차에 한해 적용되는 만큼, 시는 평일 운행을 포함한 정차 횟수 확대가 필요하다는 입장이다. 이에 따라 국토교통부와 코레일을 상대로 추가 정차 확대를 적극 건의할 계획이다.
시 관계자는 “중앙선 KTX-이음 정차로 덕소역은 기존 강릉선 KTX에 이어 고속철도 서비스 범위를 더욱 넓히게 됐다”며 “시민들이 철도를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 운행 정보를 적극 홍보하고 장거리 이동 부담을 줄이겠다”고 밝혔다.
한편, 덕소역은 현재 주말에 강릉선 KTX가 정차하고 있으며, 이번 중앙선 KTX-이음 추가 정차를 계기로 수도권 동북부를 대표하는 고속철도 광역 교통 거점으로서의 역할이 더욱 강화될 것으로 기대된다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사