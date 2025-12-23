5호선 연장 지연 속 김포 시민단체 “예타 결과 밝혀야”
“5호선 신속 예타 발표 미뤄 시민 불안 확대”
서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 장기 지연되면서 김포 시민들의 불만과 불안이 커지고 있다.
서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업은 신속 예비타당성조사(신속 예타) 착수 1년이 넘도록 결과 발표가 미뤄져 시민들은 출퇴근 혼잡과 생활 불편, 재산권 피해 등 복합적인 문제를 겪고 있다.
김포시는 인구 50만에 육박하지만 서울 직결 철도가 전무하며, 기존 골드라인 2칸 열차만으로는 출퇴근 수요를 감당하기 어려운 상태다.
시민들은 출근과 귀가에 하루 평균 3시간 이상을 소비하며 혼잡과 안전 문제에 노출돼 있고, 출퇴근 시간대 과밀율은 여전해 시민 불만은 커지고 있다.
정부는 지난해 5호선 김포 연장을 본사업으로 확정하고 2031년 개통 목표를 제시했지만, 이후 신속 예타 결과와 후속 절차는 공개되지 않았다.
한국개발연구원(KDI)이 진행하는 신속 예타는 일반 예타보다 기간을 단축해 9개월 내 완료하도록 설계됐지만, 일정 발표는 미뤄지고 있어 지역 사회에는 근거 없는 소문과 혼선이 확산하며 주민 불안을 가중시키고 있다.
철도 연장 지연은 김포한강2콤팩트시티 등 개발 계획에도 영향을 미치고 있다. 수용 예정 지역 주민들은 지장물 조사 착수와 보상 기준이 명확하지 않아 재산권과 대출, 건축 제한 등 실생활과 직결되는 피해를 겪고 있다.
일부 주민은 “주택 수용 예정만 확정됐을 뿐 실제 절차와 일정이 안내되지 않아 생활과 재정 계획을 세우기 어렵다”고 호소했다. 철도 연장이 확정되지 않으면 단순한 교통 불편을 넘어 전체 개발 일정이 늦춰져 경제적 손실로 이어질 가능성이 높다.
김포검단시민연대는 이날 성명을 통해 “내년 지방선거에서도 5호선 연장 공약을 다시 볼 수는 없다”면서 “5호선 연장 예타, 더 이상의 기다림은 있을 수 없다”고 강조하며 5호선 해결을 정부에 촉구했다.
한편, 김포검단시민연대는 향후 예타 발표와 철도 연장 계획이 명확히 공개될 때까지 집회와 행동을 이어갈 계획이다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
