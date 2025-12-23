심평원 학술지 ‘히라 리서치’, KCI 등재학술지 선정
건강보험심사평가원 학술지 히라 리서치(HIRA Research)가 한국연구재단이 발표한 2025년 학술지 평가에서 ‘KCI(Korea Citation Index) 등재학술지’로 선정됐다.
한국연구대단은 국내 학술지, 게재 논문에 대한 각종 학술정보를 제공한다. 매년 국내 학술지를 대상으로 평가를 시행해 그 결과를 공개하고 있다.
일반학술지는 신규평가에서 80점 이상을 획득하면 등재후보학술지로 선정되고 이후 등재후보학술지에 대한 계속 평가 결과 85점 이상을 받아야 등재학술지로 선정된다.
히라 리서치는 2021년 5월 창간 이후 학술적 완성도를 지속해서 높여왔다.
그 결과 2023년 등재후보학술지 자격을 획득했고 올해 평가에서 95.94점을 받아 등재학술지로 최종 선정되는 성과를 거뒀다.
이번 평가에 따라 2025년 1월 이후 히라 리서치에 게재된 논문부터 소급 적용돼 등재학술지 논문으로 공식 인정된다.
심사평가원은 건강보험과 보건의료정책 등 다양한 분야에서 연구된 히라 리서치 논문을 학술지 전용 누리집에 공개하고 있다.
히라 리서치는 연 2회 5월과 11월에 발간되며, 히라 리서치 누리집에서 무료로 열람할 수 있다.
독자들은 지난 5년간 게재된 총 91편의 논문을 자유롭게 열람할 수 있다. 투고를 원하는 연구자는 누리집 논문투고심사시스템에 원고를 등록하면 된다.
강중구 심사평가원장은 23일 “히라 리서치 의 KCI 등재학술지 선정은 보건의료와 건강보험 정책 전문학술지로 도약할 수 있는 공신력 있는 가치를 공식적으로 인정받은 매우 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 히라 리서치의 질적 수준을 지속해서 높여 세계적 수준의 학술지로 육성해 나가기 위해 꾸준히 노력할 것”이라고 말했다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사