‘최다 601경기’ 김정은, 친정팀 첫 우승 향해 마지막 질주
여자프로농구 WKBL 최다 출전 신기록을 달성한 ‘살아있는 전설’ 김정은(부천 하나은행)이 현역생활 마지막 정상 등극의 꿈에 도전하고 있다. 산전수전을 다 겪고 올 시즌을 끝으로 은퇴를 예고한 그에게 남은 목표는 친정팀 하나은행의 창단 첫 우승이다. 그는 “이제 더 뛰고 싶어도 못 뛴다”며 “시즌이 끝날 때까지 남은 경기를 후회 없이 뛰겠다”고 말했다.
2006 WKBL 신인드래프트 전체 1순위로 하나은행의 전신 신세계 쿨캣에 입단한 김정은은 단 한 시즌도 거르지 않고 출전을 이어왔다. 그는 23일 현재 리그 통산 601경기에 출전 중이다. 지난 21일 아산 우리은행전에 나서며 임영희 우리은행 코치의 종전 최다 출전 기록(600경기)을 넘어섰다.
그가 걷는 길은 곧 새 역사다. 남은 정규리그 19경기에 모두 출전하면 통산 620경기 고지를 밟는다. 지난 시즌부터 역대 1위에 오른 통산 최다득점(8394점) 기록도 매 경기 자체 경신 중이다.
최다 출전과 득점 기록도 의미가 있지만 김정은은 팀 우승에 더욱 초점을 맞추고 있다. 2012년 창단한 하나은행은 WKBL 6개 구단 중 유일하게 우승 경험이 없는 팀이다. 김정은이 한때 우리은행에서 활약하다 2023-2024시즌 하나은행으로 복귀한 것도 친정팀의 도약을 직접 돕겠다는 뜻이 강해서였다.
올 시즌 개막을 앞두고 은퇴 결정을 알린 그는 남다른 각오를 내비쳤다. 김정은은 “비시즌 동안 훈련한 게 아까워서라도 코트에서 하얗게 불태우겠다”며 “이 나이에도 누구보다 뜨겁게 뛴다는 것을 후배들에게 보여주고 싶다”고 말했다.
만년 하위권으로 분류됐던 하나은행은 이날 기준 2025-2026 정규리그에서 8승 3패로 선두를 질주하고 있다. 2019-2020시즌 달성한 구단 역대 정규리그 최고 성적(3위)을 넘어설 기회가 마침내 찾아왔다. 김정은은 팀의 정신적 지주이자 베테랑으로서 승부처마다 힘을 보태고 있다. 출전 시간은 예년보다 10분 이상 줄었지만 올 시즌 11경기에 모두 출전해 평균 5.6점 5.1리바운드 2.3어시스트로 활약 중이다.
