“삼성D램 공정 중국에 유출”… 전 임원 등 무더기 기소
CXMT 이직해 핵심공정 빼돌린 혐의
“中, 세계 4번째 10나노대 제품 양산”
간첩죄 개정안 처리 필요성도 대두
중국 반도체 기업으로 이직해 삼성전자 D램 공정 핵심기술을 빼돌린 전직 임원과 연구원 등 10명이 무더기로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 유출된 기술을 활용한 중국 기업이 전 세계 4번째로 18나노 D램 양산에 성공했다며 피해액이 최소 수십조원에 이른다고 추산했다.
서울중앙지검 정보기술범죄수사부(부장검사 김윤용)는 23일 삼성전자 임직원 출신 A씨 등 5명을 부정경쟁방지법 위반(영업비밀 국외 누설 등) 및 산업기술보호법 위반(국가 핵심기술 국외 누설 등) 혐의로 구속기소하고, 개발책임자 5명을 불구속기소했다고 밝혔다. 이들은 중국 반도체 업체 CXMT(창신메모리반도체테크놀로지)에서 일하며 2016년 당시 삼성전자 내부 직원이던 B씨를 통해 부정 유출한 10나노대 D램 공정기술을 제품 개발에 활용한 혐의를 받고 있다.
CXMT는 중국 지방정부와 현지 반도체 설계회사가 2016년 투자해 만든 반도체 업체다. 유출된 기술은 삼성전자가 1조6000억원을 들여 개발한 10나노대 D램 최신 공정으로 대표적인 국가전략 기술로 꼽힌다.
검찰은 중국 현지에서 이뤄진 D램 개발 전 과정을 직접 수사해 이들이 1·2기 개발팀으로 나뉘어 범행을 공모한 사실을 확인했다. 삼성전자 부장 출신인 A씨가 먼저 1기 개발팀장으로 영입됐는데 공정 기술을 빼내 D램 개발을 단기간 내에 완성한다는 계획을 세웠던 것으로 파악됐다.
A씨 등은 위장회사를 통해 CXMT에 입사했고, 현지 이메일을 사용하는 등 추후 수사에도 대비했다고 한다. 특히 이들은 국내에서 기술 유출이 적발돼 출국금지나 체포될 경우 하트 모양 표식 4개를 전파하도록 공유하기도 한 것으로 알려졌다.
이 계획에 따라 당시 삼성전자 연구원이던 B씨는 사내 임직원 노트 12장 분량에 600여개 공정기술을 적는 방식으로 기술을 유출한 것으로 파악됐다. 통상 컴퓨터를 이용해 단계적으로 베껴 적거나 원격 접속해 기술을 빼돌리는 기존 유출 방식과 다르다는 게 수사팀의 설명이다. B씨 역시 CXMT로 이직했고, 현재는 인터폴 적색수배 상태다.
CXMT의 D램 개발은 삼성전자 임원을 지낸 C씨가 2기 개발팀으로 영입되면서 본격화됐다. C씨는 함께 이직한 연구원 등과 함께 제품 역설계 분석 등으로 기술을 검증했고, 현지 설비에 맞게 공정을 수정·검증한 것으로 조사됐다. 이들은 개발과정에서 협력업체를 통해 SK하이닉스의 반도체 공정 관련 기술까지 추가로 확보했다.
검찰은 “CXMT는 세계 최고 수준의 D램 공정기술을 확보해 HBM(고대역폭 메모리) 개발을 위한 발판을 마련했고, 삼성전자 등의 손해는 최소 수십조원으로 예상된다”며 “국외 기술 유출 범죄라도 그에 상응하는 처벌이 이뤄진다는 강력한 메시지를 전파했다”고 자평했다.
업계에서는 ‘간첩법 개정안’(형법 98조)을 통해 국가 핵심기술을 지켜내야 한다는 목소리도 커지고 있다. 이 법안은 간첩죄 적용 대상을 적국에서 외국 또는 이에 준하는 단체로 확대해, 국가기밀을 탐지·수집·누설·전달·중개하거나 그 행위를 방조하면 처벌하도록 정하고 있다. 지난 3일 국회 법제사법위원회를 통과해 본회의 처리를 앞두고 있다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
