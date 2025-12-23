은행연합회가 경찰관 가족의 자녀 돌봄을 돕기 위해 5억원 규모의 민간 바우처를 지원하기로 했다고 23일 밝혔다.
이번 협약은 교대 근무나 야간 당직이 많은 경찰관의 육아 공백을 메우고 돌봄 부담을 완화하기 위해 마련됐다. 은행권 사회적 책임 강화의 일환이다.
지원 대상자는 나이와 자녀 수, 근무 형태 등을 고려해 경찰청이 이달 중 선정한다. 선정된 가정은 가구당 50만원의 바우처를 받아 내년 1월부터 돌봄 서비스를 이용할 수 있다.
조용병 은행연합회장은 “국민의 안전을 위해 헌신하는 경찰관의 양육 부담을 더는 데 은행권이 힘을 보태게 돼 뜻깊다”면서 “돌봄 문제 해결과 저출산 극복을 위해 관심을 더 기울이겠다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
은행연합회, 경찰 가족 돌봄 돕는다… 5억 바우처 지원
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사