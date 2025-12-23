세종보 천막농성 600일…보철거 시민행동 “4대강 재자연화 이행하라”
보철거를위한금강낙동강영산강시민행동(보철거 시민행동)이 “정부는 조속히 4대강 보 처리방안을 마련하고 4대강 재자연화 국정과제를 이행하라”고 촉구했다.
보철거 시민행동은 23일 세종보 인근 천막 농성장에서 ‘4대강 재자연화 촉구 천막농성 600일 기자회견’을 개최했다.
이들은 지난해 4월 29일 시작돼 603일 간 이어진 천막농성이 강의 자연성 회복을 위한 명분과 당위성을 지킨 행동이었다고 평가했다.
2017년 금강·영산강 수문을 개방한 뒤 녹조가 사라지면서 강이 자연성을 회복했고, 멸종위기종을 비롯한 다양한 야생생물들이 돌아오기 시작했다고도 강조했다.
보철거 시민행동은 “경제타당성연구 결과도 하나같이 보 철거의 당위에 근거를 제공했다”면서도 “과학적·민주적 근거를 마련하고 2021년 금강 영산강의 보 처리방안을 확정했지만 문재인 정부는 단 하나의 보도 해체하지 못했다”고 지적했다.
이들은 윤석열 정부가 과학적 검증이나 국민 의견 수렴절차 없이 국가물관리기본계획에서 보 처리방안을 삭제했다며 ‘명백한 물정책의 내란’이라고 주장했다.
특히 이재명 정부 출범 이후 4대강 재자연화가 정부 국정과제로 채택됐음에도 정부가 관련 정책을 발표하지 못하고 있다며 대책 마련을 촉구했다.
보철거 시민행동은 “4대강의 재자연화, 우리 강의 자연성 회복은 이재명 정부의 소명”이라며 “4대강 재자연화 추진 정책을 마련해 즉시 추진하고, 4대강 16개 보의 처리방안을 내년 상반기 내에 마련하고 추진하라”고 요구했다.
이어 “낙동강·영산강 취양수장 개선사업을 즉시 추진하고 보 수문을 개방하라”며 “국가물관리기본계획의 ‘우리 강 자연성 회복’ 기조를 원상회복하고 댐 건설 및 대규모 하천 준설을 즉각 중단하라”고 덧붙였다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
