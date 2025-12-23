세종보 천막농성 600일…보철거 시민행동 “4대강 재자연화 이행하라”

보철거를위한금강낙동강영산강시민행동이 23일 세종보 인근 천막 농성장에서 '4대강 재자연화 촉구 천막농성 600일 기자회견'을 진행하고 있다. 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동 제공

4월 29일 시작돼 603일 간 이어진 천막농성이 강의 자연성 회복을 위한 명분과 당위성을 지킨 행동이었다고 평가했다.

이들은 윤석열 정부가 과학적 검증이나 국민 의견 수렴절차 없이

특히 이재명 정부 출범 이후 4대강 재자연화가 정부 국정과제로 채택됐음에도 정부가 관련 정책을 발표하지 못하고 있다며 대책 마련을 촉구했다.

4대강 재자연화 추진 정책을 마련해 즉시 추진하고,

4대강 16개 보의 처리방안을 내년 상반기 내에 마련하고 추진하라”고 요구했다.

낙동강·영산강 취양수장 개선사업을 즉시 추진하고 보 수문을 개방하라”며 “

국가물관리기본계획의 ‘우리 강 자연성 회복’ 기조를 원상회복하고 댐 건설 및 대규모 하천 준설을 즉각 중단하라”고 덧붙였다.