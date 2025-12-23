울릉도에 4천여톤 낙석 발생해 300가구 수돗물 끊겨
일주도로 통구미터널 외부의 차량 통행 제한된 도로여서 인명 피해 없어
울릉도에서 대규모 낙석이 발생하면서 300여 가구의 수돗물이 끊겨 행정당국이 수습에 나섰다.
23일 경북 울릉군에 따르면 전날 서면 남양리 바닷가 인근 산에서 다량의 돌더미가 떨어졌다. 이곳은 지난 16일에도 낙석이 발생한 바 있다.
울릉군은 두 차례 낙석으로 약 4000t의 돌이 아래로 떨어진 것으로 추정하고 있다.
낙석이 발생한 곳은 일주도로 통구미터널 외부의 차량 통행이 제한된 도로이며 군은 현재까지 인명 피해는 없다고 밝혔다.
다만 낙석이 도로 아래에 매설된 상수도 관로를 덮치면서 관로가 파손되면서 인근 마을 300여가구의 수돗물 공급이 중단됐다.
군은 단수지역에 급수차를 투입해 물을 공급하고 낙석 제거에 행정력을 집중하고 있다.
군은 또 이날 오후 1시 11분쯤 “송수관로 파손으로 인해 남양2리, 통구미, 사동 안평전, 해군 118전대 및 충혼탑 일대에 순차적으로 비상급수 중입니다. 공사가 완료될 때까지 수돗물을 아껴 주시기 바랍니다”라는 문자를 발송했다.
울릉=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
