정명훈, KBS교향악단 제10대 음악감독 선임
창단 70주년인 2026년부터 3년간 음악감독직 수행
지휘자 정명훈이 (재)KBS교향악단의 제10대 음악감독으로 선임됐다. KBS교향악단은 정명훈이 창단 70주년인 내년 1월부터 3년간 음악감독으로 오케스트라의 예술 운영을 총괄하며, 중장기 예술 전략 수립과 교향악단의 예술적 비전을 이끌어갈 예정이라고 23일 밝혔다.
정명훈 음악감독 선임은 KBS교향악단 음악감독추천위원회 심의와 이사회 의결을 거쳐 확정됐으며 최근 최종 계약을 체결했다. KBS교향악단은 이번 선임과 관련해 “신중한 검토를 통해 양측이 향후의 예술 운영을 안정적으로 설계할 수 있는 기반을 마련했다”면서 “악단의 70년 역사와 다가오는 한국 교향악단 100년 역사를 이을 중요한 이정표가 될 것”이라고 평가했다.
정명훈과 KBS교향악단의 인연은 1995년 시작됐다. 당시 정명훈은 UN총회장 특별연주회에서 KBS교향악단을 지휘해 국내 최초로 TV와 라디오 FM에 동시 생중계된 공연을 이끌었다. 이후 정명훈은 1998년 제5대 상임지휘자로 취임했으나 경영진과의 불화로 4개월 만에 사임했다. 양측의 관계는 정명훈이 2018년부터 KBS교향악단의 정기연주회와 기획 프로그램에 참여하면서 회복됐다. 그리고 정명훈은 2021년 KBS교향악단 최초의 계관지휘자로 위촉됐다. 그리고 KBS교향악단에서 폭넓은 레퍼토리를 선보이며 오케스트라의 스펙트럼을 지속해서 확장했다.
세계 음악계에서 손꼽히는 지휘자 중 한 명인 정명훈은 파리 바스티유 오페라, 산타 체칠리아 국립아카데미 오케스트라, 라디오 프랑스 필하모닉 등에서 음악감독을 지냈다. 현재 도쿄 필하모닉 명예음악감독, 드레스덴 슈타츠카펠레 수석객원지휘자, 라 스칼라 필하모닉 명예지휘자로 활약하고 있다. 특히 오페라 분야에서도 깊이 있는 해석과 극적 완성도를 보여주는 그는 2027년 이탈리아 라 스칼라 극장의 음악감독으로 부임할 예정이다.
