‘떡볶이 마니아’브랜든 케왈라마니 “내년 KPGA투어서 좋은 모습 보이겠다”

KPGA투어 QT 파이널 스테이지 공동 12위로 시드 획득

내년 시즌 KPGA투어서 활동하게 되는 브랜든 케왈라마니. KPGA

그는 이어 “매 대회 꾸준하게 활약하는 모습을 보이고 싶다. 그래서 제네시스 포인트 상위 70위 선수까지 출전할 수 있는 KPGA 투어챔피언십에 출전하는 것”이라며 “대회가 연달아 열리는 시기도 있고 호텔플래너 투어 대회를 출전할 때도 있을 것이기에 체력 관리에 특히 힘 쏟겠다. 골프 선수로서 발전하는 시즌으로 만들 것”이라고 답했다.

한편 올 시즌 KPGA 투어 QT에는 총 33명의 해외 국적 선수가 응시했다. 미국 국적이 9명, 호주가 6명, 일본이 5명, 캐나다와 뉴질랜드가 4명, 중국이 2명, 브라질, 태국, 아르헨티나 국적이 각각 1명씩 참가했다.