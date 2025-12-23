‘떡볶이 마니아’브랜든 케왈라마니 “내년 KPGA투어서 좋은 모습 보이겠다”
KPGA투어 QT 파이널 스테이지 공동 12위로 시드 획득
내년 KPGA투어에 벽안(碧眼)의 선수가 활동하게 된다.
KPGA 투어 QT 파이널 스테이지에서 공동 12위로 합격해 KPGA투어 시드를 획득한 27세의 브랜든 케왈라마니(미국)다.
브랜든은 “올해 DP월드투어 2부투어인 호텔플래너 투어에서 활동하면서 KPGA 투어에 대해 들었다”며 “아시안투어를 병행하고 있는 동료 선수들이 KPGA 투어에 대해 소개해주고 좋은 이야기를 많이 해줬다”고 웃으며 이야기했다.
이어 “이후 KPGA 투어에서 활약한 선수들이 PGA투어, DP월드투어, 리브골프 무대에 진출하는 것도 알게 돼 KPGA 투어에 흥미가 생겼다”며 “그동안 골프를 했던 환경과 완벽히 다른 환경에서 내 실력을 확인하고 스스로 발전하기 위해 KPGA 투어에 도전하게 됐다”고 설명했다.
브랜든이 국내 골프 코스를 처음 접한 것은 KPGA 투어 QT를 통해서다.
브랜든은 “유럽의 코스와는 확실히 다르다”며 “한국에는 10월에 왔다. 사실 아시아 국가는 한국이 처음이다. 코스 적응을 위한 연습을 정말 많이 했다. 잔디도 다르고 날씨나 여러 환경들이 익숙하지 않아 적응이 최우선일 것”이라고 전했다.
브랜든은 고등학교와 대학 골프팀에서 활동했다. 대학 졸업 후 프로로 전향했다. 이후 2024년 큐스쿨을 통해 DP월드투어의 3부투어인 알프스 투어 시드를 획득하며 본격적으로 투어 생활을 시작했다.
브랜든은 “알프스 투어에서 뛰다 포인트 상위자 자격으로 올 시즌은 2부투어인 호텔플래너 투어서 활동했다”며 “2026 시즌은 KPGA 투어와 호텔플래너 투어를 병행할 예정이다. 양 투어에서 좋은 활약을 보일 수 있도록 열심히 준비하겠다”는 각오를 밝혔다.
그는 이어 “매 대회 꾸준하게 활약하는 모습을 보이고 싶다. 그래서 제네시스 포인트 상위 70위 선수까지 출전할 수 있는 KPGA 투어챔피언십에 출전하는 것”이라며 “대회가 연달아 열리는 시기도 있고 호텔플래너 투어 대회를 출전할 때도 있을 것이기에 체력 관리에 특히 힘 쏟겠다. 골프 선수로서 발전하는 시즌으로 만들 것”이라고 답했다.
한편 올 시즌 KPGA 투어 QT에는 총 33명의 해외 국적 선수가 응시했다. 미국 국적이 9명, 호주가 6명, 일본이 5명, 캐나다와 뉴질랜드가 4명, 중국이 2명, 브라질, 태국, 아르헨티나 국적이 각각 1명씩 참가했다.
이들 중 12명이 ‘KPGA 투어 QT 파이널 스테이지에 진출했고 그 중 8명이 2026 시즌 KPGA 투어 시드를 확보했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사