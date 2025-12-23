의정부 아일랜드 캐슬, 소외계층 위한 성금 등 기탁
경기 의정부시 대표 레저시설인 아일랜드 캐슬이 소외계층을 위한 워터파크 이용권과 성금을 의정부시에 기탁했다.
의정부시는 23일 아일랜드 캐슬이 관내 소외계층을 위해 워터파크 이용권 200매(700만원 상당)와 성금 300만원을 전달했다고 밝혔다. 이번 기탁은 연말을 맞아 돌봄이 필요한 이웃들에게 여가와 휴식의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
아일랜드 캐슬은 관광호텔과 실내외 워터파크, 온천, 바데풀 등 다양한 부대시설을 갖춘 복합 레저시설로, 의정부 지역을 대표하는 기업 중 하나다. 최근에는 웨딩홀을 리뉴얼하며 웨딩사업을 본격화했고, 연말에는 눈썰매장을 개장하는 등 사업 영역을 지속적으로 확장하고 있다.
아일랜드 캐슬 관계자는 “취약계층이 잠시나마 일상의 부담을 내려놓고 편안한 시간을 보내길 바란다”며 “앞으로도 여가와 휴식, 치유의 공간으로서 지역사회와 함께하는 기업이 되도록 나눔과 상생을 이어가겠다”고 전했다.
김동근 시장은 “아일랜드 캐슬의 기탁은 지역사회와 함께하는 따뜻한 연대의 의미를 담고 있다”며 “이와 같은 민간의 자발적인 나눔이 더해질 때 의정부시는 더욱 살기 좋은 공동체로 성장할 수 있을 것”이라고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
