‘대기만성 아이콘’ 임진희, 고향 서귀포시에 1천만원 기부

임진희. 프레인스포츠

임진희는 2021년 한국여자프로골프(KLPGA)투어 BC카드 한경 레이디스컵에서 생애 첫 우승을 거두며 전환점을 맞았다. 2023년에는 4승을 거둬 다승왕을 차지했다.