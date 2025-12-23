시사 전체기사

‘대기만성 아이콘’ 임진희, 고향 서귀포시에 1천만원 기부

입력:2025-12-23 16:08
임진희. 프레인스포츠

미국여자프로골프(LPGA)투어에서 활약 중인 임진희(27·신한금융그룹)가 고향인 제주도 서귀포시에 1000만원을 기부했다.

임진희는 지난 17일 제주사회복지공동모금회에 기부금을 전달했다. 해당 기부금은 서귀포시 지역 내 취약계층이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 사용될 예정이다.

임진희는 2021년 한국여자프로골프(KLPGA)투어 BC카드 한경 레이디스컵에서 생애 첫 우승을 거두며 전환점을 맞았다. 2023년에는 4승을 거둬 다승왕을 차지했다.

지난해에 LPGA투어에 진출한 임진희는 신인왕 레이스에서 최종 2위를 기록했다. 올해 한솥밥 식구인 이소미(26·신한금융그룹)와 함께 출전한 LPGA투어 다우 챔피언십에서 데뷔 이후 첫 승을 거뒀다.

임진희는 “오랜 시간 기다려주고 응원해 주신 팬들, 그리고 늘 마음의 버팀목이 되어준 고향에 항상 감사한 마음을 가지고 있다”며 “작은 정성이지만 도움이 필요한 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 보탬이 되길 바란다. 앞으로도 받은 사랑을 나눔으로 돌려드리는 선수가 되고 싶다”고 말했다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

