창원국가산단 재생사업 ‘봉암교 확장’ 타당성 재조사 통과
창원특례시 숙원사업으로 성산구∼마산회원구를 연결하는 봉암교 확장사업이 22일 기획재정부 제12차 재정사업평가위원회 타당성 재조사를 최종 통과했다.
1982년 건설된 봉암교는 만성적인 교통 정체와 노후화로 확장 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다. 이에 따라 창원시는 지난 2020년 창원국가산단 재생사업에 포함해 확장을 추진해 왔다.
하지만 실시설계 과정에서 노선 변경, 물가상승 등을 이유로 총사업비가 큰 폭으로 증가하면서 기재부의 타당성 재조사 대상으로 분류되면서 지연돼 왔다.
봉암교 확장사업은 교량 0.39km, 도로 1.01km 구간을 확장해 기존 5차로를 8차로로 개선하는 사업이다. 이번에 기재부 타당성 재조사를 거쳐 총사업비가 기존 374억 원에서 598억 원으로 변경 승인됐다.
창원시에 따르면 지난 9월 기존 봉암교의 교각 중대 균열로 인한 긴급 복구공사를 실시하는 등 신속한 보강이 필요한 상황이다. 이번 총사업비 변경으로 기존 봉암교의 유지관리에도 큰 도움이 될 것으로 보인다.
확장사업이 완료되면 창원국가산단 및 마산자유무역지역 국가산단의 물류 효율성과 기업 생산성 향상 등 경쟁력 강화에 기여할 전망이다. 창원국가산단∼마산자유무역지역 국가산단∼진해신항 간 최단 경로 확보로 내륙·항만 연계 물류체계 강화, 글로벌 물류 허브 경쟁력 제고 등 산업·물류 강화가 기대된다.
장금용 창원시장 권한대행은 “봉암교는 창원시 3대 생활권인 마산·창원·진해를 연결하는 핵심 도로망으로 차로 수 불균형에 따른 병목현상 등 시민 불편이 컸다”며 “이번 확장으로 시민 불편을 최소화하고 국가산단 기업체의 생산성 향상과 경쟁력 강화에도 도움이 될 것”이라고 밝혔다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
