LIV골프 소속 페레이라, 30세 나이에 은퇴 선언…3년간 1150만달러 벌어
LIV 골프 소속의 미토 페레이라(칠레)가 30세 젊은 나이에 은퇴를 선언했다.
페레이라는 23일 자신의 소셜 미디어를 통해 “프로 골프 선수 생활을 그만두겠다”고 밝혔다. 페레이라는 2023년부터 LIV골프에서 3년간 활동하면서 1150만달러(약 170억3000만 원)의 상금을 획득했다.
AP통신은 “최근 자전거를 타다가 쇄골을 다친 페레이라가 완쾌한 뒤 향후 계획을 정하겠다고 밝혔다”고 보도했다.
페레이라는 자신의 소셜 미디어를 통해 “골프라는 아름다운 스포츠와 함께하면서 삶의 우선순위가 바뀌었다”며 “지금은 고국 칠레로 돌아가 내 삶에 집중하고 싶다”는 글을 올렸다.
미국프로골프(PGA) 2부 투어에서 3승이 있는 페레이라는 PGA투어와 LIV 골프에서 우승이 없다. 올 시즌 개인 순위 51위로 밀려 2026시즌 출전권 확보에 실패했다.
페레이라는 2022년 메이저 대회인 PGA 챔피언십에서 최종 라운드 17번 홀까지 1타 차로 선두에 자리했으나 마지막 18번 홀에서 더블보기를 범해 공동 3위로 대회를 마쳤다.
2021년 도쿄 올림픽에서는 공동 3위로 플레이오프를 치렀으나 동메달 획득에는 실패했다.
페레이라는 “인생의 많은 시간을 다른 나라, 호텔, 공항에서 보내야 했다”며 “칠레에서 가족과 함께 지내며 골프를 통해 배운 것들을 바탕으로 남은 인생을 잘 헤쳐갈 것”이라고 말했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
