연천군 농어촌기본소득 지급 준비 순항…3월 말 소급 지급
경기 연천군이 농어촌기본소득 시범사업의 전 군민 지급을 위한 행정 절차를 차질 없이 진행하며 사업 준비가 순항하고 있다.
연천군은 인구감소 위기 농어촌 지역 주민의 소득 안정을 돕고 지역경제와 공동체 활성화를 위해 추진 중인 ‘농어촌기본소득 시범사업’이 정부의 사업 적정성 검토를 1월까지 마무리하고, 2월분부터 지급을 시작해 3월 말 소급 지급할 예정이라고 23일 밝혔다.
이에 따라 4인 가족 기준으로 2월분과 3월분을 합산한 총 120만원의 지역사랑상품권이 지급된다.
군은 지난 15일부터 2주간 신청 접수를 진행하며, 현재까지 전체 군민의 51%를 넘는 신청률을 기록하는 등 원활한 접수 상황을 보이고 있다.
연천군은 12곳 21개 창구를 운영하며 창구별 번호표 시스템을 도입해 동선을 체계화하고, 자원봉사자를 배치해 고령 어르신의 신청서 작성과 접수를 돕는 등 현장 혼선 최소화에 주력하고 있다.
이번 시범사업은 공모를 통해 선정된 인구감소지역 10개 군을 대상으로 추진되며, 해당 군에 주민등록을 두고 30일 이상 거주한 주민에게 매월 15만원의 지역사랑상품권을 지급하는 것이 핵심이다.
연천군은 다른 시범지역에 비해 신청 접수와 행정 준비가 안정적으로 진행되면서 사업 추진에 속도를 내고 있다.
연천군을 제외한 나머지 9개 시범사업 지역은 광역 재정분담 협의 지연 등의 사유로 당초 계획했던 지난해 12월 신청 접수가 무산돼 1월 중 접수가 가능할 것으로 전망된다.
연천군은 지급 준비와 함께 부정수급 방지 대책도 강화한다. 전담조사반을 편성해 실거주 여부를 철저히 확인하고, 위장전입 등 부당 수령이 적발될 경우 지원액 환수는 물론 최대 5배의 제재부가금 부과, 강제징수 및 벌칙 적용 등 강력한 조치를 취할 방침이다.
연천군 관계자는 “다른 지역보다 앞서 지급 준비가 순조롭게 진행되고 있는 만큼, 군민들이 불편 없이 혜택을 받을 수 있도록 마지막까지 철저히 관리하겠다”고 말했다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사