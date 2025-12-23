K-관광 상표권 확보 지원…지재처 ‘한류관광상표심사과’ 신설
K-푸드·K-스테이 등 관광분야 K-브랜드의 상표권 확보를 위해 지식재산처가 ‘한류관광상표심사과’를 신설했다고 23일 밝혔다.
한류관광상표심사과는 식음료·숙박업 등 관광산업 분야의 빠른 상표권 확보와 권리화를 지원하게 된다. 식당 카페 빵집 호텔 펜션 등 한류 관련 서비스 업종의 상표 출원 심사를 전담한다.
현재 상표를 출원해 권리를 받으려면 1년 이상의 기간이 소요된다. 한류관광상표심사과에 전담 인력 7명이 배치되는 만큼 관련 기업과 소상공인들은 보다 조속하게 상표권을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.
올해 외국인 관광객은 역대 최다인 1582만명을 기록할 전망이다. 지난해 3분기 관광산업 기업의 수도 전년 2만3667개에서 2만4664개로 늘어나는 등 관련 산업이 꾸준히 성장할 것으로 예상된다.
이춘무 지식재산처 상표디자인심사국장은 “한류가 단순한 글로벌 문화 현상을 넘어 대한민국 관광산업의 새로운 성장동력으로 작용하고 있다”며 “관광산업 분야뿐 아니라 모든 출원인이 신속히 상표권을 확보할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
