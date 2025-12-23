K-관광 상표권 확보 지원…지재처 ‘한류관광상표심사과’ 신설

식당 카페 빵집 호텔 펜션 등 한류 관련 서비스 업종의 상표 출원 심사를 전담한다.

현재 상표를 출원해 권리를 받으려면 1년 이상의 기간이 소요된다. 한류관광상표심사과에 전담 인력 7명이 배치되는 만큼 관련 기업과 소상공인들은 보다 조속하게 상표권을 확보할 수 있을 것으로 예상된다.

관광산업 기업의 수도 전년 2만3667개에서 2만4664개로 늘어나는 등 관련 산업이 꾸준히 성장할 것으로 예상된다.