공여지 한계 극복·도시기능 회복…동두천 중장기 발전계획 발표
‘Daily Dynamic City’ 10년 청사진 확정
경기 동두천시는 향후 10년간의 도시 운영 방향과 핵심 전략을 담은 ‘중장기발전종합계획’을 최종 확정하고, 공여지 문제 해결과 도시 재도약 청사진을 제시했다.
동두천시는 23일 시청 상황실에서 최종보고회를 열고 박형덕 동두천시장, 간부 공무원 등 50여명이 참석한 가운데 용역 수행기관의 연구 결과와 전략 발표 등 향후 추진 계획을 논의했다.
이번 계획은 ‘Daily Dynamic City, 매일 활력 넘치는 도시 동두천’을 미래상으로 설정하고, 미군공여지라는 구조적 한계를 극복하면서 도시 기능을 유지·회복하기 위한 현실적 전략을 담은 것이 특징이다.
동두천시는 공여지 반환 시점이 불확실한 상황에서 무리한 성장보다는 국가 책임 명확화와 재정 보상 체계 확립이 선행돼야 한다는 점을 강조했다. 이를 위해 장기미반환 공여구역 지원 특별법 제정, 국가 주도 선지원·후개발 제도 도입, 연구 및 포럼 주기적 운영 등 공여지 문제를 국가적 과제로 정립하고 중앙정부와 경기도와의 협력을 통해 지속적 해법 모색을 추진한다.
또한 급격한 인구 구조 변화와 도시 노후화에 대응해 도시 기능을 유지·보전하는 전략도 마련됐다. 송내·지행 일대 노후 건축물 보수, 필수 의료시설과 생활 인프라 유지 지원 등을 통해 ‘일상이 지속되는 도시’를 구현하며, 동두천 여건에 맞는 지속가능한 자생도시 모델 구축을 목표로 한다.
산업·관광·교통 연계를 통한 지역 재도약 전략도 포함됐다. 왕방·신천·소요산을 잇는 관광 3축 활성화, 산업단지 업종 재편과 방위산업 클러스터 조성, GTX-C 연장과 광역교통망 확충 등을 통해 생활권·관광권·산업거점이 연결되는 복합 성장 기반을 마련한다.
교육과 인재 양성도 미래 도시 전략의 핵심 요소로 제시됐다. 교육발전특구 지정, 학생 1인당 교육투자 확대, 미군공여지 주변 지역 거주자 특별전형 신설 등 교육 관련 제도와 재정 정책을 통해 도시 지속 가능성과 성장 잠재력을 높인다는 계획이다.
박형덕 시장은 “이번 중장기발전종합계획은 단순 참고용이 아닌, 향후 10년간 시정 운영과 부서별 사업 기획 기준이 되는 전략 문서”라며 “공여지 문제 해결과 도시 기능 회복이라는 구조적 과제를 흔들림 없이 추진해 시민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.
