경기 동북부 6개 시·군 ‘친환경 수변 관광거점 조성’ 공동건의
경기 동북부 6개 시·군이 친환경 수변 관광거점 조성을 위해 경기도에 공동으로 정책적 협력과 지원을 요청했다.
경기 남양주시, 하남시, 가평군, 광주시, 구리시, 양평군 등 6개 지자체는 지난 22일 ‘경기 동북부 친환경 수변 관광거점 조성’을 위한 공동건의문을 경기도에 제출하고, 지역 현안 해결과 균형발전을 논의하기 위해 경기도지사 면담도 공식 요청했다.
이번 공동건의는 지난 5월 출범한 ‘경기 동북부 친환경 수변 관광 상생 협의체’의 첫 번째 공동 대응으로, 북한강과 팔당호를 중심으로 한강 수계와 연계한 친환경 관광거점 조성을 목표로 하고 있다. 협의체는 장기간 지속된 규제와 개발 제한 문제를 해결하고, 지역 상생과 균형발전을 실현하기 위해 구성됐다.
건의문에는 ▲상위계획의 대표 사업 반영 ▲관광권역 형성을 위한 제도적 지원 ▲규제 개선 공동 대응 등 친환경 수변 관광거점 조성을 위한 경기도 차원의 다각적 협력과 지원 요청이 포함됐다. 협의체는 현재의 구조적·제도적 한계로 인해 개별 시·군 단위 노력만으로는 성과를 내기 어렵다고 판단하고, 광역 차원의 협력과 정책 연계를 핵심 요구사항으로 제시했다.
최근 경기북부 타운홀 미팅에서 대통령이 언급한 경기북부의 ‘특별한 희생’과 ‘특별한 배제’ 문제 등 상수원 규제 적용 지역의 어려움이 사회적 공감대로 확산되는 가운데, 협의체는 경기도가 정부 협의와 시·군 협력의 중추적 역할을 수행해 줄 것을 기대하고 있다.
6개 시·군은 공동건의를 통해 오랜 기간 중첩된 규제 속에서 발전에 한계를 겪었던 경기 동북부 지역이 새로운 성장 거점으로 거듭날 수 있도록 경기도와 협력해 나가겠다는 의지를 밝혔다.
협의체는 앞으로 ▲기본구상 및 추진 전략 수립을 위한 공동 연구 ▲국가사업 및 상위계획 반영을 위한 정부·국회 공동 건의 ▲공공·민간 분야 협력 거버넌스 확대 등 친환경 수변 관광거점 조성을 위한 지속적 협력과 공동 대응을 이어갈 계획이다.
