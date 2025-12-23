유나이티드보더스, 무역의 날 3관왕 달성
북미 중심 K-FOOD 직배송 플랫폼 ‘한품’ 운영 성과 반영
K-FOOD 직배송 플랫폼 ‘한품(Hanpoom)’을 운영하는 유나이티드보더스는 최근 열린 제62회 무역의 날 시상식에서 ‘700만불 수출의 탑’과 함께 ‘산업통상부장관 표창, 한국무역협회장 표창을 동시에 수상했다고 23일 밝혔다.
무역의 날은 한국무역협회가 주최하고 산업통상자원부가 주관하는 행사로, 매년 해외 시장 개척과 수출 확대에 기여한 기업과 유공자를 선정해 포상하고 있다. 유나이티드보더스는 이번 시상식에서 수출 실적과 사업 운영 성과를 종합적으로 평가받아 3개 부문에서 수상 기업으로 선정됐다.
유나이티드보더스는 미국을 중심으로 한 북미 시장을 대상으로 K-FOOD 직배송 플랫폼 ‘한품’을 운영 중이다. 한품은 신선식품, 간편식, 건강기능식품, 생활잡화 등 다양한 한국 상품을 해외 역직구 방식으로 제공하는 서비스다.
이를 통해 해외 소비자의 구매 접근성을 높이는 한편, 국내 식품 제조사와 소상공인 브랜드가 해외 시장에 진출할 수 있도록 유통 및 판매 기반을 제공하며 수출 지원 역할을 수행하고 있다.
이 같은 운영 성과를 토대로 유나이티드보더스는 단기간 내 수출 규모를 확대해 ‘7백만불 수출의 탑’을 수상했으며, K-FOOD 수출 기반 확대에 기여한 공로를 인정받아 산업통상부장관 표창과 한국무역협회장 표창을 함께 받았다.
유나이티드보더스 관계자는 “이번 수상은 한품 플랫폼을 통해 국내 식품 브랜드와 해외 소비자를 연결해 온 노력이 의미 있는 성과로 이어진 결과”라며 “앞으로도 K-FOOD의 글로벌 경쟁력을 높이고, 국내 식품 브랜드들이 안정적으로 해외 시장에 진출할 수 있도록 수출 인프라 고도화에 힘쓰겠다”고 전했다.
유나이티드보더스는 향후 북미 시장을 넘어 주요 글로벌 국가로 한품 서비스 범위를 점진적으로 확대하며, K-FOOD 수출 플랫폼으로서의 역할을 강화해 나갈 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
