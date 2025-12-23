유나이티드보더스, 무역의 날 3관왕 달성

북미 중심 K-FOOD 직배송 플랫폼 ‘한품’ 운영 성과 반영

유나이티드보더스 이존 대표

유나이티드보더스는 향후 북미 시장을 넘어 주요 글로벌 국가로 한품 서비스 범위를 점진적으로 확대하며, K-FOOD 수출 플랫폼으로서의 역할을 강화해 나갈 계획이다.