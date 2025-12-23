[속보] 특검, ‘건진법사’ 전성배에게 징역 5년 구형
김건희특검이 통일교 현안을 해결해달라는 청탁과 함께 금품을 받은 혐의 등으로 재판에 넘겨진 ‘건진법사’ 전성배씨에게 징역 5년을 구형했다.
특검은 23일 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관) 심리로 열린 전씨 특정범죄 가중처벌법상 알선수재와 정치자금법 위반 혐의 사건의 결심공판에서 재판부에 이렇게 선고해달라고 요청했다.
특검은 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의를 두고는 징역 3년, 정치자금법 위반 혐의에 대해선 징역 2년을 구형했다. 특검은 또 샤넬 가방과 현금 2억8000여만원 등을 몰수해달라고도 요청했다.
박상진 특별검사보는 “전씨는 대통령 부부 및 고위 정치인 등과의 친분을 과시하고, 권력에 기생하며 사익을 추구했다”고 비판했다.
이어 “범행 과정에서 전씨 알선 내용이 일부 실현되는 등 국정농단이 현실화했다”면서 “국정 전반과 정당 공천에 대한 국민 신뢰가 저해되는 결과를 초래했다”고 덧붙였다.
전씨는 김건희 여사와 공모해 2022년 4~7월쯤 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 지원 청탁을 받고 다이아몬드 목걸이를 비롯해 샤넬백 등 총 8000여만원 상당의 금품을 수수한 혐의로 지난 8월 기소됐다.
전씨는 또 청탁·알선을 대가로 ‘통일그룹 고문’ 자리를 요구하며 윤 전 본부장으로부터 총 3000만원을 수수하고, 기업들로부터 각종 청탁을 받고 2억원에 달하는 금품을 받아 챙긴 혐의도 받고 있다.
