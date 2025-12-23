아내 살해 혐의 60대 남편 긴급체포…음독 시도해 의식 없어
부부싸움 도중 범행 추정
아내를 살해한 혐의를 받는 60대 남편이 경찰에 긴급체포됐다. 이 남성은 범행 후 음독을 시도해 현재 의식이 없는 상태다.
광주 남부경찰서는 23일 오전 10시30분쯤 광주 남구 양림동 자택에서 부부싸움 도중 아내를 흉기로 찔러 살해한 혐의(살인)로 60대 남편 A씨를 긴급체포 했다고 밝혔다.
A씨는 범행 후 지인에게 극단적 선택을 암시하는 문자메시지를 보냈고, 이 지인이 경찰에 신고하면서 범행이 드러났다.
신고를 접수한 경찰은 A씨 자택을 수색하는 과정에서 숨진 아내를 발견했다.
이후 A씨의 행방을 쫓아온 경찰은 이날 오전 11시30분쯤 전남 보성의 한 야산에서 그를 발견해 긴급체포했다.
체포 당시 A씨는 음독을 시도해 의식이 없는 상태였으며, 현재 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 아직 의식은 회복하지 못한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.
※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
