시사 전체기사

윤석열 전 대통령 父 묘지에 30㎝ 철침…70대 현행범 2명 체포

입력:2025-12-23 15:23
수정:2025-12-23 15:43
공유하기
글자 크기 조정
생성형 AI 로 만들어진 이미지 입니다.

윤석열 전 대통령의 부친인 고 윤기중 연세대 명예교수의 묘지를 훼손한 남성 2명이 경찰에 붙잡혔다.

경기 양평경찰서는 건조물침입 및 재물손괴 혐의로 70대 A씨 등 2명을 현행범으로 체포해 조사 중이라고 23일 밝혔다.

A씨 등은 이날 오후 12시45분쯤 양평군 양평읍 소재 공원묘지에서 윤 명예교수의 묘지에 옷걸이 두께의 30㎝ 철침 여러 개를 박는 등 묘지를 훼손한 혐의를 받는다.

경찰은 목격자 신고를 받고 출동해 이들을 검거했다.

A씨 등은 자신들을 윤 전 대통령의 지지자라고 밝히며 “액운을 막기 위해 그랬다”는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨 등을 상대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“돈이 1등 아니라고?” 한국인의 행복 조건에 들어간 ‘이것’은
신한카드 19만명 개인정보 유출…내부소행
한빛-나노 이륙 30초 뒤 기체이상…낙하후 충돌
5년 추적했더니 ‘연속 과몰입’ 0건… “WHO 게임 중독 근거 없다”
박나래, 전 매니저 추가 고소…법원은 박나래 자택 가압류 절차 착수
“하늘의 승무원 된 11살 천사”…4명 살리고 떠나 [아살세]
“공공기관, 정부 방침 정하면 따라야”… 350곳이 이전 대상
“기본급 최대 100%”…삼성전자 올해 하반기 성과급 확정
국민일보 신문구독