윤석열 전 대통령 父 묘지에 30㎝ 철침…70대 현행범 2명 체포
윤석열 전 대통령의 부친인 고 윤기중 연세대 명예교수의 묘지를 훼손한 남성 2명이 경찰에 붙잡혔다.
경기 양평경찰서는 건조물침입 및 재물손괴 혐의로 70대 A씨 등 2명을 현행범으로 체포해 조사 중이라고 23일 밝혔다.
A씨 등은 이날 오후 12시45분쯤 양평군 양평읍 소재 공원묘지에서 윤 명예교수의 묘지에 옷걸이 두께의 30㎝ 철침 여러 개를 박는 등 묘지를 훼손한 혐의를 받는다.
경찰은 목격자 신고를 받고 출동해 이들을 검거했다.
A씨 등은 자신들을 윤 전 대통령의 지지자라고 밝히며 “액운을 막기 위해 그랬다”는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨 등을 상대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
