경찰, ‘주식 차명 거래’ 이춘석 검찰 송치
주식 차명 거래 혐의를 받는 이춘석 무소속 의원이 검찰에 넘겨졌다.
23일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이 의원에 대해 금융실명법 위반 등 혐의를 적용해 서울남부지검에 불구속 송치했다.
이 의원은 지난 8월 국회 본회의장에서 자신의 보좌관 차모씨 명의 계좌를 이용해 주식거래를 한 혐의를 받고 있다. 경찰은 또 이 의원이 보좌관 명의 증권 계좌 애플리케이션이 설치된 휴대전화와 비밀번호를 대여받았고, 국회의원으로서 3000만원 이상 주식을 소유하면서 2개월 이내 매각 또는 백지신탁을 하지 않은 점에 대해 각각 전자금융거래법 위반과 공직자윤리법 위반 혐의도 적용했다. 이 의원이 회당 100만원이 넘는 경조사비를 4회 받은 부분은 청탁금지법 위반 혐의가 적용됐다.
경찰은 다만 이 의원의 자본시장법상 미공개정보이용 혐의와 이해충돌방지법 위반 혐의에 대해서는 단서가 발견되지 않았고 전형적 패턴과 다르다며 불송치 결정을 내렸다.
당시 국정기획위원회에서 인공지능(AI) 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡았던 이 의원 주식 계좌에는 네이버와 LG CNS 등 관련주가 포함돼 이해충돌방지법 위반이라는 지적이 제기됐지만 경찰은 혐의 적용이 어렵다고 봤다.
경찰은 본인 증권계좌 등을 빌려준 보좌관 차씨에 대해서도 금융실명법 위반 방조, 전자금융거래법 위반, 전기통신사업법 위반, 증거인멸 교사 혐의를 적용해 검찰에 넘겼다. 차씨 지시를 받고 자체 보관중이던 서류를 파기한 보좌진 A씨의 경우 증거인멸 혐의로 송치됐다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사