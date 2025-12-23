이장우 대전시장 “관심도 없던 사람들이 행정통합 주역인 양 행동”

이장우 대전시장. 대전시 제공

수용할 수 있는 최대한의 특례를 담고, 국무총리실에서 권한을 이양받을 부분 등을 선별해 법안을 준비하겠다”고 밝혔다.

대전연구원과 충남연구원 등 전문가 집단, 민·관협의체 등 정말 많은 사람들이 고민해서 만든 법안을 폄훼했다. 대통령이 통합을 말하기 전에는 법안을 단 한 페이지도 읽어보지 않았을 것”이라며 “

수많은 사람의 땀과 눈물이 밴 특별법을 이상하게 표현한 것은 정치적 도의가 아니다”라고 덧붙였다.