이장우 대전시장 “관심도 없던 사람들이 행정통합 주역인 양 행동”
이장우 대전시장이 “행정통합에 관심도 없던 사람들이 이재명 대통령의 한마디에 마치 통합의 주역이 된 것처럼 행동하고 있다”고 지적했다.
이 시장은 23일 대전시청 브리핑룸에서 진행된 ‘대전오월드 재창조사업’ 관련 기자회견에서 이같이 밝히고 대전·충남 행정통합 특별법의 핵심 가치를 유지해야 한다고 역설했다.
그는 성일종 의원 등 국민의힘 의원 45명이 공동으로 발의한 ‘대전·충남특별시 설치 및 경제과학 수도 조성을 위한 특별법’의 본래 취지대로 중앙정부의 권한을 지방에 대폭 이양하는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다.
이 시장은 “중앙정부의 권한을 통합특별시로 가져오는 것이 가장 중요하다. 특별법에는 지방분권의 의지를 담아 중앙정부의 권한을 최대한 많이 가져오기 위한 내용을 넣었다”며 “민주당이 새로운 법안을 만든다면 재정권·조직권 등 주요 권한을 특별시로 확실히 넘기는 방안이 포함돼야 한다”고 했다.
그는 행정통합에 냉소적인 반응을 보이던 충청권 민주당 의원들이 이 대통령의 지시 이후 태세가 돌변했다며 불편한 기색을 감추지 않았다. 특히 특별법에 과도하게 많은 내용이 담겼다고 평가한 부분에 대해서도 강도 높게 비판했다.
실제로 박정현 민주당 대전시당 위원장은 전날 대전지역 기자들과 만난 자리에서 “특별법은 모양은 굉장히 근사한데 내용은 먹을게 아무것도 없는 일종의 ‘종합선물세트’ 같다”며 “수용할 수 있는 최대한의 특례를 담고, 국무총리실에서 권한을 이양받을 부분 등을 선별해 법안을 준비하겠다”고 밝혔다.
이에 대해 이 시장은 “충청권 민주당 의원들은 특별법을 공동발의 하자는 요청에 한 번도 응한적이 없다. 법안 설명을 위해 지역 국회의원 대부분을 만났는데 일부 의원은 바쁘다는 핑계로 그 얘기조차 들으려 하지 않았다”며 “그런데 대통령의 말 한마디에 본인들이 거꾸로 통합의 주역인 것처럼 인터뷰를 하고 있다. 그런 사람들일 수록 반대를 더 많이했다”고 말했다.
그러면서 “대전연구원과 충남연구원 등 전문가 집단, 민·관협의체 등 정말 많은 사람들이 고민해서 만든 법안을 폄훼했다. 대통령이 통합을 말하기 전에는 법안을 단 한 페이지도 읽어보지 않았을 것”이라며 “수많은 사람의 땀과 눈물이 밴 특별법을 이상하게 표현한 것은 정치적 도의가 아니다”라고 덧붙였다.
이 시장은 24일 오전 충남도청에서 김태흠 충남지사와 만나 행정통합과 관련된 세부적인 논의를 이어간다는 계획이다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
