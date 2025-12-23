경찰, ‘전현무 차량 링거 투약’ 의혹도 들여다본다
경찰이 방송인 전현무(48)의 차량 내 링거 투약 의혹에 대한 수사에 착수했다.
서울 강남경찰서는 전현무 차량 내 정맥 수액 처치와 관련해 의료기관 및 의료행위 적법성을 확인해달라는 고발장이 접수돼 수사팀을 배정했다고 23일 밝혔다.
고발인은 당시 링거를 처치한 성명불상 의료인과 관여자들을 수사해 줄 것을 요청한 것으로 알려졌다.
아울러 ‘주사 이모’로 불리는 이모씨 SNS 팔로잉 목록에 전현무 이름이 포함돼 있단 의혹도 객관적인 자료에 근거해 확인을 해야 한다고 주장했다고 한다.
전현무를 둘러싼 의혹은 방송인 박나래(40)가 의료 면허 없는 이씨로부터 불법 시술을 받았다는 주장이 제기된 뒤 불거졌다.
2016년 한 예능에서 전현무가 차량 좌석에 앉아 한쪽 팔에 링거를 맞고 있는 사진이 방송됐다.
전현무 소속사 SM C&C는 지난 19일 “처치 마무리를 제외한 모든 의료 행위는 병원 내에서 의료진의 판단과 처방에 따라 진행됐다”며 “불법적인 의료 행위는 전혀 없었다”고 해명했다.
이어 “현재 제기되는 의혹은 당시의 전체적인 상황과 맥락이 충분히 전달되지 않은 상태에서 일부 장면만 부각되며 비롯된 오해”라고 덧붙였다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사