세정, 부동산 자산을 사회적 가치로… 장애인 재활센터 입점 지원
랜드마크 빌딩에 장애인 재활공간 조성
세정그룹이 상업용 빌딩의 핵심 공간을 장애인 직업재활시설에 내주며, 부동산 자산을 사회적 가치로 전환하는 새로운 사회 공헌 모델을 선보였다. 현금 기부나 일회성 후원이 아닌 ‘공간 지원’을 통해 장애인 자립을 뒷받침하는 방식으로, 기업의 사회적 책임 실천 방식에 변화를 제시했다는 평가가 나온다.
세정그룹은 23일 부산 금정구 구서 세정타워 7층에서 세나장애인직업재활센터(이하 세나센터) 개소식을 개최했다고 밝혔다. 개소식에는 박순호 세정그룹 회장을 비롯해 백종헌 국회의원, 윤일현 금정구청장, 이준호 부산시의원, 박해영 남광종합사회복지관 관장, 신요한 금정구지역자활센터장, 심현녀 세정나눔재단 이사 등이 참석했다.
구서 세정타워는 2014년 준공된 지하 1층, 지상 15층 규모의 금정구 대표 랜드마크로, 구서IC 초입에 위치해 접근성이 뛰어나다. 이번에 세나센터가 입점한 7층 공간은 약 380㎡ 규모로, 지역사회 장애인의 재활과 자립을 지원하는 직업재활시설로 활용된다.
세정은 세나센터의 안정적인 운영을 위해 임대료 일부를 지원하고, 매년 3500만원 상당의 지원을 이어갈 계획이다. 이를 통해 센터는 고정비 부담을 줄이고 장기적인 공간 안정성을 확보하게 됐으며, 장애인 직업훈련과 자립 지원 프로그램에 더 집중할 수 있는 여건을 갖추게 됐다.
이번 지원은 영리법인이 소유한 핵심 입지의 상업용 공간을 사회복지시설에 장기적으로 제공했다는 점에서 이례적이다. 기업이 임대 수익 극대화 대신 사회적 효용을 선택한 사례로, 부동산 과잉 공급과 도심 공실 문제, 지역사회 복지 수요 증가라는 현실적 과제를 동시에 풀어낸 모델로 평가된다.
박순호 세정그룹 회장은 “구서 세정타워에서 시작하는 세나센터가 장애인 재활과 사회적 활동에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “지역사회와 함께 나눔의 가치를 실천하는 기업으로서 책임을 이어가겠다”고 말했다. 신요한 세나센터 센터장은 “이번 지원은 장애인 구성원들의 일상 회복과 자립을 위한 중요한 발판이 될 것”이라며 “지역사회에 의미 있는 변화를 세정과 함께 만들어 가겠다”고 밝혔다. 이날 개소식에서는 박 회장에게 감사패도 전달됐다.
세정그룹은 앞으로도 장애인과 사회적 약자를 위한 지원 사업을 확대하고, 지역사회와 상생할 수 있는 구체적인 프로그램을 지속적으로 마련할 계획이다.
