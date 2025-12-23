대형 롤러코스터 도입하고 사파리 확대…‘대전오월드’ 재탄생한다
대전의 대표 관광지 중 하나인 ‘대전오월드’가 청년·가족 단위 관광객을 모두 사로잡는 차세대 레저시설로 재탄생할 전망이다.
이장우 대전시장은 23일 시청 브리핑실에서 ‘대전오월드 재창조사업’ 계획을 발표하고 “2031년까지 3300억원을 들여 체험형 사파리를 확장하는 등 전면적인 시설개선을 추진하겠다”고 밝혔다.
2002년 개장한 대전오월드는 누적 입장액이 2500만명에 달하는 인기 관광지였지만, 입장객 감소로 100만명이었던 연간 방문객 수가 올해 68만명에 그칠 것으로 예상된다. 운영적자액도 110억원일 것으로 추산된다.
시는 노후화된 시설과 초등학교 저학년 위주의 놀이기구, 급격한 출산율 감소에 따른 수요층 감소 등을 입장객 감소의 원인으로 분석했다.
2023년 2월부터 오월드 재창조사업을 준비한 시와 대전도시공사는 모든 연령대의 관광 수요를 아우르기 위한 대책을 마련했다.
먼저 플라워랜드와 버드랜드 자리에 초대형 롤러코스터 4개를 설치해 청년·가족 방문객 모두가 만족할 수 있는 경험을 제공한다는 계획이다.
이 시장은 “수도권의 대학생, 청소년까지 타겟으로 한 국내 최고의 테마파크를 완성할 것”이라고 설명했다.
가족 단위 방문객을 위한 개선책도 마련했다. 오월드 내 조이랜드를 ‘패밀리 어뮤즈먼트 구역’으로 만들어 어린이 및 가족 단위 방문객을 위한 가족 친화형 놀이시설을 만들고, 동물원은 사파리 면적을 기존 2만5000㎡에서 3만3000㎡로 30% 이상 확대한다.
또 늑대 사파리와 함께하는 글램핑장 20동을 설치하는 한편 워터파크, 대전의 추억을 스토리텔링으로 풀어내는 구역도 조성할 예정이다.
이 시장은 “단일 축제 최대 인원인 200만명이 방문한 대전0시축제, 꿈돌이 캐릭터를 활용한 관광 상품 등을 통해 대전은 ‘2025년 아시아 최고 가성비 여행지’ 9위로 선정됐다”며 “반경 100㎞ 내 잠재고객이 1800만명인 대전만의 장점을 고려하면 오월드 재창조사업 완료 이후 연간 300만명 이상의 방문객이 찾아 올 것으로 보인다”고 말했다.
그러면서 “‘보물산 프로젝트’의 일환인 케이블카·모노레일 및 전기자동차 교통망 설치가 완료되면 원도심 일대 상권이 부활해 도시재생이 이뤄질 것”이라며 “대전이 체류형 관광도시로 변모하게 될 것”이라고 강조했다.
