대형 롤러코스터 도입하고 사파리 확대…‘대전오월드’ 재탄생한다

이장우 대전시장이 23일 대전시청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 '대전오월드 재창조사업'에 대해 설명하고 있다. 대전시 제공

이장우 대전시장은 23일 시청 브리핑실에서 ‘대전오월드 재창조사업’ 계획을 발표하고 “

2031년까지 3300억원을 들여 체험형 사파리를 확장하는 등 전면적인 시설개선을 추진하겠다”고 밝혔다.

2002년 개장한 대전오월드는 누적 입장액이 2500만명에 달하는 인기 관광지였지만, 입장객 감소로 100만명이었던 연간 방문객 수가 올해 68만명에 그칠 것으로 예상된다. 운영적자액도 110억원일 것으로 추산된다.

시는 노후화된 시설과 초등학교 저학년 위주의 놀이기구, 급격한 출산율 감소에 따른 수요층 감소 등을

2023년 2월부터 오월드 재창조사업을 준비한 시와 대전도시공사는 모든

연령대의 관광 수요를 아우르기 위한 대책을 마련했다.

사파리 면적을 기존 2만5000㎡에서 3만3000㎡로 30% 이상 확대한다.

이 시장은 “단일 축제 최대 인원인 200만명이 방문한 대전

꿈돌이 캐릭터를 활용한 관광 상품 등을 통해 대전은

2025년 아시아 최고 가성비 여행지’ 9위로 선정됐다”며

“반경 100㎞ 내 잠재고객이 1800만명인 대전만의 장점을 고려하면 오월드 재창조사업 완료 이후 연간 300만명 이상의 방문객이 찾아 올 것으로 보인다”고 말했다.

그러면서 “‘보물산 프로젝트’의 일환인 케이블카·모노레일 및 전기자동차 교통망 설치가 완료되면 원도심 일대 상권이 부활해 도시재생이 이뤄질 것”이라며 “대전이 체류형 관광도시로 변모하게 될 것”이라고 강조했다.