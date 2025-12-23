정읍 지황 농업시스템, 국가중요농업유산 지정
전북, 6년 만에 세 번째…
전통 농업자원 보전·활성화 기대
전북특별자치도는 정읍시 지황 농업시스템이 제20호 국가중요농업유산으로 지정됐다고 23일 밝혔다. 이번 지정으로 정읍 지황 농업시스템에는 총사업비 14억원 가운데 국비 약 10억원이 투입된다.
국가중요농업유산은 농업 활동을 통해 형성된 전통 농업자원을 보전·관리해 농촌의 다원적 가치를 지키고, 지역사회의 지속 가능한 발전에 활용하기 위한 제도다. 농림축산식품부가 2013년부터 운영하고 있으며 현재 청산도 구들장 논과 제주 밭담 등 전국 20곳이 지정돼 있다.
전북에서는 2017년 부안 유유동 양잠 농업시스템, 2019년 완주 생강 전통농업시스템에 이어 정읍 지황 농업시스템이 6년 만에 추가 지정되며 모두 세 곳의 국가중요농업유산을 보유하게 됐다.
정읍 지황은 1992년 지황 주산단지로 지정된 이후 재래종인 ‘고려지황’을 지역에서 선발·육종해 왔고, 전통 제조기법인 ‘구증구포’ 공정을 복원·보전해 온 점에서 높은 평가를 받았다. 지황은 십전대보탕 등 한방 처방에 쓰이는 대표적인 약재로, 생산과 가공 유통이 지역 농업과 직결된 농업시스템이라는 점도 강점으로 꼽힌다.
지정 과정에서 전북특별자치도는 올해 신규로 ‘국가중요농업유산 활성화 사업’을 추진해 컨설팅 용역을 지원하고 현장 심사 대응을 체계화했다. 정읍시와 협력해 대중소기업농어업협력재단 공모사업에 선정되며 지황 가공품의 미국 수출 성과를 내는 등 지황 생산이 지역 주민의 생계 유지와 연결된 구조임을 입증했다는 설명이다.
민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “정읍 지황 농업시스템은 전통 농업과 재래 품종, 전통 가공기술을 독보적으로 보전하고 있다”며 “보전 관리와 함께 유통·활성화를 강화해 정읍 지황이 우리나라를 대표하는 농업유산으로 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.
정읍=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
