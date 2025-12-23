정읍 지황 농업시스템, 국가중요농업유산 지정

전북, 6년 만에 세 번째…

전통 농업자원 보전·활성화 기대

전북 정읍 쌍화도. 정읍시 제공

국가중요농업유산은 농업 활동을 통해 형성된 전통 농업자원을 보전·관리해 농촌의 다원적 가치를 지키고, 지역사회의 지속 가능한 발전에 활용하기 위한 제도다. 농림축산식품부가 2013년부터 운영하고 있으며 현재 청산도 구들장 논과 제주 밭담 등 전국 20곳이 지정돼 있다.