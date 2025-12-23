“예산 없어 명예퇴직 못해”…광주시교육청, 추경 편성 검토
올해 83명 명예퇴직 신청
내년 관련 예산 27억 그쳐
광주시교육청이 교직원들의 명예퇴직 신청 수용을 위해 연차적으로 관련 예산 확보에 나서기로 했다.
23일 광주시교육청에 따르면 지난 11월까지 광주지역 명예퇴직 신청 교원은 초등 33명, 중등 29명, 사립 21명 등 총 81명이다. 하지만 세수 감소로 인한 재정 여건으로, 신청 교원 전원에 대한 명예퇴직이 힘든 실정이다.
광주시교육청의 2026년도 교원 명예퇴직 예산은 27억8000만원에 불과한 것으로 나타났다.
이에 시교육청은 이번 명예퇴직 미수용 교원에 대한 예산 확보를 위해 국가 및 시교육청 재정 여건을 종합적으로 고려해 추가 재원 확보를 다각도로 검토하고 있다고 밝혔다.
이와 더불어 명예퇴직과 관련 교직원의 불안감이 발생하지 않도록 관련 일정과 추진 상황을 투명하게 안내한다는 방침이다.
이정선 광주시 교육감은 “명예퇴직 제도는 매년 재정 여건과 신청 규모에 따라 유동적으로 운영되는 사안으로, 이 제도의 필요성을 충분히 인식하고 있다”며 “2026년 광주광역시의회와의 협력을 통해 추경 예산 편성을 적극 검토해 교육 현장의 안정적 운영을 지원하겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
