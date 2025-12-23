에데나, GEM그룹서 1500억 투자 유치… 글로벌 디지털증권 시장 진출 본격화
글로벌 디지털증권 인프라 기업 에데나(EDENA) 캐피털 파트너스가 월스트리트 투자사 GEM 그룹에서 1500억원 규모의 투자를 유치했다고 23일 밝혔다. 에데나는 부동산, 탄소 크레딧, 기업 지분, 채권, 원자재 등 실물 자산을 최소 10달러부터 투자할 수 있는 디지털증권 플랫폼을 개발하고 있다. 투자금은 인도네시아·이집트 STO(Security Token Offering) 거래소 구축과 운영, 탄소 크레딧과 부동산 등 실물자산 인수, 플랫폼 유동성 확보 및 기술 인프라 구축에 투입된다.
인도네시아에서는 에데나 토큰이 금융당국의 공식 승인을 받아 규제 체계 내에서 운영되고 있으며, 금융감독청 샌드박스도 추진 중이다. 이집트에서는 이브라힘 마흘랍 전 총리가 이끄는 BEK 그룹과 합작법인을 통해 사업을 전개하고 있다. 에데나 토큰은 현재 인도네시아, 브라질 등 세계 8개 거래소에 상장돼 있다.
이욱 에데나 대표는 “각국 정부와 직접 협력해 디지털증권 인프라를 구축하는 전략이 글로벌 시장에서 인정받았다”며 “내년 인도네시아와 이집트에서 STO 거래소를 열고, 기관은 물론 개인 투자자도 기후·인프라·부동산 등 우량 자산에 투자할 수 있는 길을 열겠다”고 밝혔다. 글로벌 실물자산 토큰화(RWA) 시장은 2030년까지 16조 달러 규모로 성장할 것으로 예상되고 있다.
