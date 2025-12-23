시사 전체기사

에데나, GEM그룹서 1500억 투자 유치… 글로벌 디지털증권 시장 진출 본격화

입력:2025-12-23 14:21
글로벌 디지털증권 인프라 기업 에데나(EDENA) 캐피털 파트너스가 월스트리트 투자사 GEM 그룹에서 1500억원 규모의 투자를 유치했다고 23일 밝혔다. 에데나는 부동산, 탄소 크레딧, 기업 지분, 채권, 원자재 등 실물 자산을 최소 10달러부터 투자할 수 있는 디지털증권 플랫폼을 개발하고 있다. 투자금은 인도네시아·이집트 STO(Security Token Offering) 거래소 구축과 운영, 탄소 크레딧과 부동산 등 실물자산 인수, 플랫폼 유동성 확보 및 기술 인프라 구축에 투입된다.

인도네시아에서는 에데나 토큰이 금융당국의 공식 승인을 받아 규제 체계 내에서 운영되고 있으며, 금융감독청 샌드박스도 추진 중이다. 이집트에서는 이브라힘 마흘랍 전 총리가 이끄는 BEK 그룹과 합작법인을 통해 사업을 전개하고 있다. 에데나 토큰은 현재 인도네시아, 브라질 등 세계 8개 거래소에 상장돼 있다.

이욱 에데나 대표는 “각국 정부와 직접 협력해 디지털증권 인프라를 구축하는 전략이 글로벌 시장에서 인정받았다”며 “내년 인도네시아와 이집트에서 STO 거래소를 열고, 기관은 물론 개인 투자자도 기후·인프라·부동산 등 우량 자산에 투자할 수 있는 길을 열겠다”고 밝혔다. 글로벌 실물자산 토큰화(RWA) 시장은 2030년까지 16조 달러 규모로 성장할 것으로 예상되고 있다.

