5년 추적했더니 ‘연속 과몰입’ 0건… “WHO 게임 중독 근거 없다”
세계보건기구(WHO)가 게임 중독의 근거로 제시한 ‘과몰입의 연속성’이 실제 나타날 확률이 극히 낮다는 연구 결과가 나왔다.
한국콘텐츠진흥원이 23일 발간한 ‘2020~2024 게임이용자 연구 해설서’는 “게임 과몰입군에 연속으로 포함된 사례가 없다”며 WHO에서 제시한 ‘게임이용장애’가 현실성이 없다고 지적했다.
보고서는 게임을 알코올·마약처럼 ‘중독’으로 보기 위해선 최소한 세 가지가 입증돼야 한다고 봤다. 먼저 게임을 오래 할수록 과몰입군에 계속 포함돼 이탈 없이 유지돼야 한다. 아울러 게임이 문제행동에 영향을 미치는 유일한 요인임이 확인돼야 하고 개인이 극복할 수 없어 의학적 개입으로만 해결돼야 한다.
그러나 2020~2024년 게임이용자 패널 연구는 이 전제와 다른 흐름을 보여준다. 아동·청소년 조사에서 게임과몰입군에 연속으로 포함된 대상자는 없었다는 결론이 제시됐다. 특히 과몰입 문제는 시간 경과와 여건 변화 속에서 자연스럽게 해소될 가능성이 높았다.
성인 역시 5년 조사기간 동안 과몰입군에 연속 포함된 응답자가 없었다.
‘게임 시간=중독’이라는 통념도 데이터로는 뒷받침되지 않는다. 연구는 게임 이용과 지속시간이 과몰입·문제적 행동을 발생시키는 직접적 인과관계가 없었다.
아동·청소년의 경우 과몰입위험군의 게임이용 시간이 오히려 감소 추세였고, 과몰입군과 선용군 사이에 유의미한 시간 차이가 없었다는 분석도 담겼다.
학업과의 관계에서도 ‘시간’은 결정 변수가 아니었다. 5년 데이터를 보면 게임을 하루 2~3시간 하는 집단과 1시간 하는 집단 사이에 성적·사회성에서 큰 차이가 없었고 집중력과 자기조절이 뒷받침되면 게임 시간이 많아도 성적에 영향이 없었다고 보고서는 설명했다.
뇌에 미치는 영향 역시 단정하기 어렵다. fMRI(뇌영상) 연구 결과, 게임을 한다고 해서 뇌 구조나 기능이 손상되지 않았고, 오히려 ADHD나 우울감 같은 기존 심리 요인이 있을 때 과몰입 가능성이 높아졌다.
즉 원인을 ‘게임’ 하나로 환원하기보다 개인의 심리 상태와 생활환경을 함께 봐야 한다는 뜻이다.
WHO의 ‘게임이용장애’는 통제력 상실과 우선순위 과잉, 부정적 결과에도 지속되는 행동이 12개월 이상 이어지고 기능 손상을 가져오는 경우로 정의된다.
하지만 해설서는 5년간 연구에서 게임 이용으로 이런 건강상 질병이 발생한다는 근거가 확인되지 않았는 결론과 함께 “질병·중독이라는 용어 사용엔 신중해야 한다”고 결론지었다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사