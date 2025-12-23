옹진군, ‘자월달빛 천문과학관’ 개관식 개최
인천 옹진군은 23일 자월도에서 자월달빛 천문과학관 개관식을 개최했다고 밝혔다.
천문공원 조성사업은 기본계획을 수립 후 총사업비 100억원을 확보해 추진된 사업이다. 1단계 천문카페 건립에 25억원, 2단계 천문공원내 산책로 및 야영장 조성에 20억원이 투입됐다. 3단계 마지막 자월달빛 천문과학관은 총사업비 55억의 재원으로 지난해 8월 공사를 착공에 들어가 이날 개관에 이르게 됐다.
자월 천문공원 내 위치하고 있는 자월달빛 천문과학관은 천체 관측 및 교육 프로그램과 탐방을 동시에 즐길 수 있는 시설이다. 방문객들에게 새로운 경험을 선사할 예정이며 자월달빛 천문과학관 옆에 천문카페가 자리잡고 있어 방문객의 ‘쉼’을 제공할 것으로 보인다.
문경복 옹진군수는 “천문과학관을 통해 지역 주민과 관광객들이 더욱 다양한 문화적·교육적 경험을 할 수 있게 됐다”며 “앞으로 천문과학관이 지역 경제 및 관광 활성화에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
