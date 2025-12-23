변주영 제8대 IGC운영재단 대표이사 취임
인천글로벌캠퍼스(IGC)운영재단은 지난 22일 제8대 대표이사로 변주영(59) 전 인천경제자유구역청 차장이 취임했다고 23일 밝혔다.
변 신임 대표는 지난 1995년 제1회 지방고시로 공직에 입문해 인천 서구 부구청장, 인천시 일자리경제본부장, 의회사무처장, 인천경제청 차장, 인천시 경제특보 등을 역임했다. 특히 인천경제청의 탄생을 함께한 개청 멤버로 투자홍보·기획·U-City·기획조정본부·차장 등 핵심 보직을 두루 거친 인물로 정평이 나 있다.
또 변 신임 대표는 인천경제자유구역이 ‘글로벌 비즈니스 중심도시’로 성장하는 전 과정을 이끌어 온 산증인으로 외교부 통상투자진흥과 일등서기관, 주미 애틀랜타총영사관 영사, 인천시 국제협력관 및 투자유치전략본부장 등 20년 이상 경제·국제·투자 분야에서 전문성을 쌓았다.
변 신임 대표는 취임과 함께 ▲새로운 비전 및 전략 수립을 통한 글로벌캠퍼스의 발전 방향 확립 ▲수익 창출 역량 강화를 통한 재정 건전성 확보 ▲글로벌 네트워크 강화 ▲재단 운영 방식 개선 등을 주요 과제로 삼고 IGC운영재단을 대한민국을 대표하는 국가적 교육·연구 플랫폼으로 발전시켜나가겠다는 포부를 내놨다.
변 신임 대표는 “IGC는 단순한 교육시설을 넘어 ‘미래 지향적 지식산업 생태계의 허브’로 거듭나야 한다”며 “앞서 밝힌 4대 중점 추진 과제 실천과 함께 투명한 공공기관 경영과 혁신적인 실행력을 바탕으로 IGC를 대한민국을 대표하는 최고기관으로 만들겠다”고 다짐했다.
아울러 변 신임 대표는 지난 15일 열린 인천시의회 인사청문회에서 IGC 미래 비전 제시는 물론 도시 기획과 대규모 행정 및 재정 총괄 역량까지 겸비해 재단의 현안을 해결할 최적임자로 기대를 모으기도 했다. 변 대표의 임기는 오는 2027년까지 2년이다.
한편, IGC에는 한국뉴욕주립대학교 스토니브룩과 FIT(패션기술대), 한국조지메이슨대학교, 겐트대학교 글로벌캠퍼스, 유타대학교 아시아캠퍼스 5개 대학과 스탠퍼드대학교 스마트시티연구소, 마린유겐트연구소 등이 입주해 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
