변주영 제8대 IGC운영재단 대표이사 취임

유정복 인천시장이 22일 인천시청 접견실에서 변주영 인천글로벌캠퍼스운영재단 대표이사에게 임명장을 수여하고 있다. 인천시 제공

변 신임 대표는 지난 1995년 제1회 지방고시로 공직에 입문해 인천 서구 부구청장, 인천시 일자리경제본부장, 의회사무처장, 인천경제청 차장, 인천시 경제특보 등을 역임했다. 특히 인천경제청의 탄생을 함께한 개청 멤버로 투자홍보·기획·U-City·기획조정본부·차장 등 핵심 보직을 두루 거친 인물로 정평이 나 있다.

또 변 신임 대표는 인천경제자유구역이 ‘글로벌 비즈니스 중심도시’로 성장하는 전 과정을 이끌어 온 산증인으로 외교부 통상투자진흥과 일등서기관, 주미 애틀랜타총영사관 영사, 인천시 국제협력관 및 투자유치전략본부장 등 20년 이상 경제·국제·투자 분야에서 전문성을 쌓았다.

변 신임 대표는 취임과 함께 ▲새로운 비전 및 전략 수립을 통한 글로벌캠퍼스의 발전 방향 확립 ▲수익 창출 역량 강화를 통한 재정 건전성 확보 ▲글로벌 네트워크 강화 ▲재단 운영 방식 개선 등을 주요 과제로 삼고 IGC운영재단을 대한민국을 대표하는 국가적 교육·연구 플랫폼으로 발전시켜나가겠다는 포부를 내놨다.

아울러 변 신임 대표는 지난 15일 열린 인천시의회 인사청문회에서 IGC 미래 비전 제시는 물론 도시 기획과 대규모 행정 및 재정 총괄 역량까지 겸비해 재단의 현안을 해결할 최적임자로 기대를 모으기도 했다. 변 대표의 임기는 오는 2027년까지 2년이다.

한편, IGC에는 한국뉴욕주립대학교 스토니브룩과 FIT(패션기술대), 한국조지메이슨대학교, 겐트대학교 글로벌캠퍼스, 유타대학교 아시아캠퍼스 5개 대학과 스탠퍼드대학교 스마트시티연구소, 마린유겐트연구소 등이 입주해 있다.