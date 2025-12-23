시사 전체기사

인하대병원, 호스피스 환자·가족 위한 ‘작은 음악회’

입력:2025-12-23 14:05
호스피스완화의료센터 크리스마스 작은음악회. 인하대병원 제공

인하대병원 호스피스·완화의료센터는 병동 가족라운지에서 환자와 보호자들을 위한 ‘작은 음악회’를 열었다고 23일 밝혔다.

이번 음악회는 크리스마스를 앞두고 호스피스·완화의료병동과 항암병동의 환자 및 보호자들에게 따뜻한 위로와 희망의 메시지를 전달하기 위해 마련됐다.

음악회에는 인하대병원 기독동호회 힐링핸즈, 마니피캇 천주교 봉사단, 아루쿠스 앙상블, 관교동 시니어 봉사단이 참여해 다채로운 연주와 가창을 선보였다. 다양한 팀의 서정적이면서도 때로는 열정적인 공연은 참석자들에게 큰 감동을 선사하며 행사 분위기를 훈훈하게 만들었다.

또한 센터는 공연 전후로 호스피스·완화의료에 대한 인식 개선 홍보활동도 병행했을 뿐 아니라 참석자들에게 기념선물과 간식을 제공하며 소통하는 시간도 보냈다.

센터는 앞으로도 호스피스 케어와 항암 치료를 받는 환자와 가족들을 위한 문화적 치유 프로그램들을 지속적으로 펼쳐 나갈 계획이다.

이문희 인하대병원 호스피스·완화의료센터장(혈액종양내과 교수)은 “호스피스·완화의료는 환자의 생애 남은 시간 동안 삶의 질을 높이는 데 초점이 맞춰져 있다”며 “크리스마스를 앞두고 연 음악회로 환자와 가족들에게 위로와 기쁨을 전할 수 있어 감사하다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
