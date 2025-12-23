충남도, 조류인플루엔자 ‘방역 총력전’
충남도는 최근 천안과 보령에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생함에 따라 고강도 방역 활동에 나선다고 23일 밝혔다.
도에 따르면 지난 9일 천안 산란계 농장을 시작으로 18일 보령 산란계 농가까지 열흘 만에 총 3건의 고병원성 조류인플루엔자가 확인됐다.
도는 조류인플루엔자가 철새도래지 인근 산란계 농가와 과거 발생 이력이 있는 지역을 중심으로 확산된다고 보고, 해당 지역에 대한 긴급 방역 지침을 내렸다.
지침 내용은 일대일 전담관 지정, 축산차량 출입 통제 및 운행 최소화, 농장 간 인력·장비·도구 등 공동 사용 금지, 외국인 근로자 방역수칙 준수, 축산농가 모임·행사 금지 등이다.
도는 조류인플루엔자 점검반을 가동하고, 방역 수칙 위반 사례가 적발될 경우 행정처분과 살처분 보상금 감액 등 책임을 물을 방침이다.
조수일 도 동물방역위생과장은 “산란계 농가는 달걀 반출, 난좌 입고 등 외부 차량과 사람의 출입이 잦아 바이러스 유입 위험이 크다”며 “가금농가는 책임감을 갖고 차단 방역에 협력해달라”고 말했다.
