오마이어스·카카오, ‘어스 크리에이터 100’ 출범… 인플루언서 영향력 새 기준 제시
30일 서울콘 기간 DDP서 발대식… 사회적 가치 중심 창작 생태계 구축
조회수와 성과 중심으로 평가돼 온 인플루언서 시장에 변화를 모색하는 프로젝트가 출범한다. 기후·환경 콘텐츠 전문 스타트업 오마이어스(OH MY EARTH)는 카카오와 함께 크리에이터의 영향력을 사회적 가치로 확장하는 프로젝트 ‘어스 크리에이터 100’을 본격 추진한다고 23일 밝혔다.
‘어스 크리에이터 100’ 공식 발대식은 오는 30일 글로벌 인플루언서 축제인 ‘서울콘(SEOULCON)’ 기간 중 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다. 오마이어스는 이번 프로젝트를 통해 단순한 콘텐츠 소비를 넘어 지속가능성과 사회적 메시지를 담아내는 창작 생태계를 조성한다는 계획이다.
‘어스 크리에이터 100’은 저탄소 라이프스타일을 주제로 한 콘텐츠를 통해 기후위기 대응과 환경 보호 메시지를 전달하는 크리에이터들로 구성된다. 오마이어스는 일상 속 작은 실천을 콘텐츠로 풀어내며 사회에 긍정적인 영향을 확산하는 것을 목표로 하고 있다.
이번 프로젝트에는 방송, 음악, 스포츠, 문화예술 등 각 분야에서 활동하는 셀럽들도 참여한다. 셀럽들은 ‘어스 크리에이터 100’과 함께 콘텐츠 제작과 캠페인에 나서며, 크리에이터들이 사회적 메시지를 공동으로 만들어가는 파트너로 성장할 수 있는 협업 환경을 제공할 예정이다.
선발된 크리에이터에게는 공식 증서를 통해 ‘어스 크리에이터 100’ 타이틀이 부여되며, 프로젝트 참여에 따른 활동 지원과 협업 기회가 제공된다. 방송·다큐멘터리·미디어 콘텐츠 출연을 비롯해 카카오 및 파트너 기업과의 공동 프로젝트, 국내외 기후·환경 캠페인 참여 등 활동 영역을 확장할 수 있는 기회도 마련된다. 일부 크리에이터에게는 해외 콘텐츠 제작과 국제 행사 참여 등 글로벌 무대 진출 기회도 주어질 예정이다.
오마이어스 관계자는 “어스 크리에이터 100은 크리에이터와 셀럽, 사회를 연결하는 새로운 협업 모델”이라며 “크리에이터에게는 커리어의 중요한 이정표가 되고, 셀럽에게는 영향력을 사회적 가치로 확장하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
오마이어스는 그동안 기후·환경 이슈를 문화와 콘텐츠로 풀어온 경험을 바탕으로, 크리에이터의 메시지가 캠페인과 실천으로 이어질 수 있도록 프로젝트 운영과 기획 전반을 맡아 추진할 계획이다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사