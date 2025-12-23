경남 ‘GRDP·인구’ 전국 3위 탈환…경제 도약 신호탄 ‘기대’
경남도는 국가데이터처 ‘2024년 지역소득(잠정)’ 결과 경남의 지역내 총생산이 2016년 3위 이래 다시 3위를 탈환했다고 23일 밝혔다.
경남 인구도 전국 3위로 다시 올라섰다. 통계청 주민등록인구 기준에 따르면 지난달 기준 경남의 인구는 332만555명으로(주민등록인구 및 등록외국인 포함), 전국 17개 시도 중 3위를 차지했다. 1위 경기도와 2위 서울을 제외한 광역자치단체 가운데 최대 인구다.
국가데이터처가 발표한 2024년 지역소득(잠정)은 생산, 소비, 물가 등의 기초통계를 바탕으로 추계한 시도 단위의 소득자료이자 종합 경제지표로 해마다 발표한다. 1인당 지표는 추계인구로 나눠 작성한다.
지난해 경남의 지역내총생산은 151조2000억 원으로 전국 평균 성장률인 2.0%보다 높은 3.2% 성장한 것으로 나타났다. 제조업 5.7%, 공공행정이 3.4% 증가한 반면 도소매업과(–1.3%) 정보통신업(–3.3%)은 감소했다.
지역총소득은 140조1000억 원으로 피용자보수가 46.6%, 영업잉여와 재산소득이 18.8%, 생산과 수입세가 8.3%로 나타났다.
추계인구로 나눈 1인당 지표 현황을 보면 지역내총생산 8위(4655만 원), 지역총소득 10위(4313만 원), 지역순소득 11위(3180만 원)로 집계됐다.
가계와 비영리민간단체의 1인당 가계총처분소득과 고정자본소모를 차감한 가계순처분소득은 지난해보다 각각 2단계 상승한 15위를 기록해 최하위에서 탈출했다.
김명주 경남도 경제부지사는 “경남의 조선, 방산, 우주항공 등 주력 제조업이 성장하면서 생산과 고용, 소득 전반에 긍정적인 변화가 나타나고 있다”며 “부가가치 창출 역량이 높은 기업을 적극 육성·지원해 도민 소득 기반을 늘려 가겠다”고 밝혔다.
경남투자경제진흥원 경제분석센터에 따르면 주력산업의 호조 속 경남의 11월 고용률은 64.8%로 역대 최고치를 경신했고 실업률은 1.3%로 하락했다.
