강기정 광주시장, 2026년 ‘부강한 광주’ 원년 선포
송신년 기자회견서 비전 밝혀
“인공지능·미래車·반도체 박차”
강기정 광주광역시장이 2026년을 ‘부강한 광주’ 원년으로 선포했다.
강 시장은 23일 광주시청 중회의실에서 송신년 기자회견을 열고 올해 시정 성과와 내년도 시정 방향 등을 설명했다.
강 시장은 “인공지능(AI)-미래차-반도체를 삼각 축으로 미래산업을 키우고, 그 성과를 산업 전반으로 확산시켜 이재명 정부와 함께 ‘부강한 광주’의 새 지평을 열겠다”고 밝혔다.
이날 강 시장은 올 한 해 결정적인 순간들을 사진과 함께 소개하며 민주주의 수호, 해묵은 지역현안 해결, 도시 변화, 미래 비전까지 시정 전반의 메시지를 압축적으로 설명했다.
올해 광주시정 결정적 순간으로는 지난해 12·3 비상계엄 당시 시청에서 열린 ‘헌법수호 비상계엄 무효선언 연석회의’와 광주 군공항 이전 6차 협의체, 도시철도 2호선 1단계 구간 도로 개방 등 모두 5개 장면이 소개됐다.
강 시장은 신경제지도를 통해 광주의 미래 전략도 제시했다.
광주시는 인공지능(AI)과 미래차, 반도체 삼각축을 중심으로 미래산업을 육성하고, 그 성과가 기존 주력산업 전반으로 확산되는 선순환 구조를 만들겠다는 구상을 밝혔다.
강 시장은 “오늘의 사진들은 광주의 현재이자 미래”라며 “민주주의를 지키고, 해묵은 난제를 해결해 온 광주가 이제는 부강한 광주가 되도록 시정을 흔들림 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
