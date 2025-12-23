경기도, 팔당 상수원관리지역 주민지원 국비 785억 확보
전년 대비 10% 증액…규제 지역 주민 실질 지원 강화
경기도가 2026년도 팔당 상수원관리지역 주민지원사업비로 국비 785억원을 확보하며 전년 대비 10%가 넘는 예산 증액을 이끌어냈다.
경기도는 팔당 상수원관리지역 주민지원사업비로 785억원을 최종 확정했다고 23일 밝혔다. 이는 2025년 대비 73억원, 10.3% 증가한 규모로, 한강수계관리기금 전체 지출이 줄어든 상황에서 이뤄낸 성과다.
주민지원사업비는 상수원 보호를 위한 각종 규제로 재산권 행사와 생업에 제약을 받아온 상류 지역 주민들의 소득 증대와 생활 여건 개선을 위해 지원되는 예산이다. 내년도 한강수계관리기금 총지출 규모는 4608억원으로 전년보다 5.4% 감액 편성되는 등 긴축 기조가 이어졌지만, 주민지원사업비만은 오히려 늘었다.
이번에 확보한 785억원은 한강 수계 4개 시·도 전체 주민지원사업비의 약 90%에 해당한다. 경기도는 환경부와 한강수계관리위원회, 타 광역지자체와 지속적으로 협의하며 규제 피해가 집중된 지역에 대한 합당한 보상이 필요하다는 점을 강조해 왔으며, 2026년도 기금 운용계획 수립 초기 단계부터 적극 참여해 물가 상승과 주민 요구를 반영한 증액을 지속적으로 건의했다.
확보된 예산은 양평군, 광주시, 여주시, 용인시, 남양주시, 이천시, 가평군, 하남시 등 팔당호 인근 8개 시·군에 배정된다. 마을회관과 도로 등 기반시설 정비를 비롯해 친환경 영농 지원 등 소득 증대 사업, 장학금과 의료비 보조 등 주민 생활 편의와 복지 향상을 위한 다양한 사업에 사용될 예정이다.
김성원 도 수질정책과장은 “기금 전체 규모가 감소한 상황에서도 주민지원사업비 증액을 이끌어낸 것은 규제 지역 주민들의 희생에 대한 보상이라는 점에서 의미가 크다”며 “확보된 재원이 주민들의 삶의 질 개선과 실질적인 소득 증대로 이어질 수 있도록 효율적으로 관리하겠다”고 말했다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사