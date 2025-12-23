강원대 산학협력단, 2025 미래내일 일경험사업성과공유회 개최
강원대 산학협력단은 22일 춘천캠퍼스 디지털미디어센터에서 2025 미래내일 일경험사업성과공유회를 개최했다.
고용노동부가 주관하는 ‘미래내일 일경험사업’은 청년들에게 다양한 직무 체험 기회를 제공하여 취업 역량을 강화하기 위해 마련된 프로그램이다. 강원대는 2년 연속 운영기관으로 선정돼 사업을 수행했다.
강원대는 이번 사업을 통해 총 299명(74개 팀)의 청년을 선발했다.
참가자들은 강원 지역 기업, 혁신 기관과 협력해 광고·마케팅, 경영·사무 등 다양한 직무 분야의 실전형 프로젝트를 통해 실무 경험을 쌓고, 노동시장 진입을 위한 경쟁력을 확보했다.
성과공유회는 김현욱 산학협력단장 직무대리의 개회사를 시작으로, 주민재 ㈜더픽트 이사가 ‘기업 성과 발표’를 통해 산학 협력의 구체적 사례를 공유했다.
이어 우수 프로젝트 시상식에서는 대상(총장상) 2개 팀, 최우수상 2개 팀, 우수상 2개 팀, 장려상 5개 팀 등 총 11개 팀이 수상의 영예를 안았다. 행사장에는 이들의 성과물이 전시되어 참석자들의 이목을 끌었다.
김현욱 산학협력단장 직무대리는 “이번 사업은 청년들이 실제 업무 환경을 미리 경험하며 자신만의 직무 역량을 구체화하는 중요한 계기가 됐다”며 “앞으로도 지역 기업과의 긴밀한 협력을 통해 양질의 일경험 기회를 확대하고 지역 정주형 인재를 양성하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
